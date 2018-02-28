Житель Казахстана пытался провезти через границу шкуры соболей на 1,4 млн

Барнаул, , 12:21 — REGNUM В Алтайском крае будут судить контрабандиста. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального линейного управления МВД РФ на транспорте 28 февраля, в настоящее время расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении жителя Казахстана, за контрабанду шкур особо ценных пород диких животных завершено. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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Незаконно провезти через госграницу РФ партию шкур мужчина пытался в декабре 2017 года. Груз был выявлен пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Михайловка» в Третьяковском районе Алтайского края.

122 невыделанных шкурки соболей были обнаружены в багаже в рейсовом автобусе, следующем из Казахстана в Россию. По оценкам экспертов рыночная стоимость партии превышает 1,4 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что багаж следовал без сопровождения. Однако установить личность его владельца удалось. Им оказался 42-летний предприниматель из Усть-Каменогорска Казахстана.

Правоохранители выяснили, что предприниматель организовал доставку шкур соболя на территорию России за вознаграждение. Российской Федерации. Владелец груза, занимающийся пошивом и реализацией головных меховых уборов в Казахстане, оплатил все затраты, связанные с оформлением и доставкой подконтрольного товара.

Как сообщало И ИА REGNUM, это не первая попытка провоза ценного меха через границу. Так, контрабандную партию из 93 соболиных шкурок сотрудники Алтайской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю выявили и в апреле 2017 года. Контрабандный груз, общая стоимость которого превышала 1 млн рублей, установленных пунктов пропуска в Третьяковском районе Алтайского края пытался провезти гражданин Казахстана.

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