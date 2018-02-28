Не сказки Рейгана: Пора серьезно относиться к войне в космосе

Москва, , 12:13 — REGNUM В Госдуме призвали серьезно отнестись к заявлению представителя Пентагона о войне в космосе.

Война в космосе начнется уже через нескольких лет, и американцам необходимо добиться превосходства в космическом пространстве, заявил начальник штаба военно-воздушных сил США Дэвид Гольдфейн.

«Нынешние заявления Пентагона — уже не сказки стареющего президента-киноактера. За прошедшие 35 лет многое из фантастики начала 80-х стало реальностью и даже успело устареть. И поэтому к подобным заявлениям американских «ястребов» относиться нужно очень серьезно», — написал в соцсети депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Парламентарий также напомнил о знаменитой авантюре Рональда Рейгана, которой в марте 2018 года исполнится 35 лет, — Стратегической оборонной инициативе (СОИ), получившей также неофициальное название по знаменитой кинофраншизе — «Программа звездных войн», основной ее целью также предполагалось завоевание американцами господства в космосе.

«При помощи СОИ Рейган давил на СССР, который, также в духе кинофантастики, называл «Империей зла», ну и, само собой, выкачивал деньги из запуганных налогоплательщиков. Программа СОИ предполагала разработку и дальнейшее использование таких футуристических тогда видов оружия, как боевые лазеры, рельсотроны, атомная картечь, излучатели нейтронов, спутники-перехватчики и противоракеты», — отметил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, руководство операциями в случае войны в космосе намерены взять на себя военно-воздушные силы США, заявил начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн во время проведения 34-го ежегодного симпозиума военно-воздушной ассоциации и выставки технологий во Флориде. Верным решением, по мнению начальника штаба ВВС, станет повышение огневой мощи США, которое будет достигнуто путем интеграции разведки и коммуникационных возможностей во всех измерениях: в воздухе, на земле, в море, киберпространстве и космосе, отмечает Space News.

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