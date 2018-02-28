Снимали кровно нажитые: «Татфондбанк» отозвал 40 исков к своим вкладчикам

Казань, , 10:05 — REGNUM Обанкроченный «Татфондбанк» в феврале 2018 года начал массовый отзыв исков к своим бывшим клиентам из числа физических лиц, от которых в декабре 2017 года потребовал вернуть вклады, выплаченные им за неделю до краха. Известно, что судебное производство прекращено по 40 искам. Банк до сих пор остаётся должным своим бывшим клиентам более 154,9 млрд рублей, где свыше 70 млрд рублей — это деньги физлиц, поэтому попытка оспорить возврат вкладов, выдача которых осуществлена в декабре 2016 года, не нашла понимания, а, наоборот, вызывала бурный протест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конкурсный управляющий банка в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» в декабре 2017 года пытался признать недействительной выдачу вкладов, переводы со счетов физических лиц и применить последствия недействительности, то есть фактически потребовал вернуть выплаченные деньги.

Производства по искам прекращены в связи с отказом банка от своих требований. Конкурсный управляющий обосновал это «выявлением дополнительных обстоятельств в отношении оспариваемых сделок». Все иски, производства по которым прекращены, касались возврата средств со вкладов, открытых в ТФБ физлицами, а также переводов денежных средств гражданами, сделанных в декабре 2016 года, когда у банка уже имелись финансовые проблемы, но официально операции не были прекращены и лицензия не отозвана.

Напомним, в декабре 2017 года экс-клиенты банка начали массово получать приглашения в суд по искам госкорпорации, что вызвало шок и непонимание. Ранее конкурсный управляющий оспаривал в основном сделки юрлиц, которые осуществлялись в предбанкротный период.

«Какого лешего обычные люди должны доказывать, что они не верблюды, если снимали со своих же счетов свои же кровно нажитые? Пусть АСВ напрягается, доказывает в суде, что снимающие деньги обладали инсайдерской информацией. Если докажут, никаких вопросов нет», «АСВ ничего не хочет сказать тем, кто за эту неделю (до объявления остановки всех операций — прим. ИА REGNUM ) деньги внёс?», «Все, кто смог снять свои средства до краха, — молодцы, особенно физлица. Это их деньги, и они вправе это сделать. Это моё мнение, хоть я и являюсь пострадавшим, как юрлицо, более 1 млн рублей. А судебные дела АСВ в отношении этих физлиц — просто бред», «А у нас 10 декабря заканчивался срок по вкладу, а это попало на субботу (выходные в банке). Сказали приезжать 12-го (живём в селе Нижегородский области), 12-го приехали, вклад был на полгода, а переоформили на год. А 15-го услышали о крахе. Получили потом эти деньги через страховую, а сейчас прислали иск», «Проблема в том, что банк не является равной стороной договорных отношений с клиентом, а имеет приоритет. Это тот случай, когда клиент всегда не прав», «По сути даже если из физиков что и знал, какая разница, они свои деньги забрали!» — писали бывшие клиенты ТФБ и им сочувствующие.

Проблему активно обсуждали в сообществах пострадавших вкладчиков весь январь 2018 года. Пострадавшие от банкротства татарских банков готовы были в судах отстаивать свои права, но особо не верили в победу.

«Кто судился, тот знает, что против госкорпорации АСВ у обычных смертных нет шансов», — писали они.

В феврале госкорпорация сама начала «пачками» отзывать собственные иски. О том, какие именно дополнительные обстоятельства выяснил конкурсный управляющий, послужившие причиной отказа от претензий к большому количеству вкладчиков, АСВ не сообщает.

Напомним, на момент появления финансовых проблем у «Татфондбанка» доля региона в нём была более 41%. Банк был крупнейшим в республике, имел филиальную сеть в ПФО и за его пределами. Негласная финансовая группа ТФБ включала ещё ряд компаний и банков. Последние за 2017 год также остались без лицензии и были признаны банкротами. Единственный, кто успел уйти из-под влияния группы, — это «Тимер банк», который находится под санацией, а в январе 2018 года из аффилированного с экс-председателем правления ТФБ ООО «Новая нефтехимия» перешёл к структурам «Ростеха».

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Лицензия у ТФБ была отозвана в начале марта 2017 года, а в первой половине апреля его признали банкротом. На дату отзыва лицензии обязательства банка оценивались на уровне 182 млрд рублей, из которых 73,167 млрд рублей были вклады физлиц.

Расчёты с кредиторами первой очереди продлены до 28 августа 2018 года. Им ТФБ задолжал свыше 71 млрд рублей, а выплачено было за 2017 год лишь 10,6 млрд рублей.