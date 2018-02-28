Как опека разрушает семьи и кто ответил за Ельцина: Урал 27 февраля

Екатеринбург, , 08:16 — REGNUM На Урале 27 февраля активно обсуждали «концлагерь» для стариков в одном из домов престарелых Пермского края и крупный пожар в пермском общежитии, который унёс жизни шести человек, в том числе троих детей. Также достоянием общественности стала история с изъятием на севере Свердловской области пятерых детей из семьи. А вечером стало известно о трагедии в Башкирии: автобус, в котором ехали в том числе и жители Челябинской области, столкнулся с фурой. Девять человек в итоге погибли. Подробно — в материале ИА REGNUM.

Опека против детей

О ювенальном беспределе в городе Карпинске Свердловской области сообщил отец пятерых детей. Вечером 26 февраля в их мирный дом вломились сотрудники опеки и полицейские. Без предъявления каких-либо претензий они заявили о том, что собираются забрать детей и отправить их в социально-реабилитационный центр. В 2013 году органы опеки уже забирали детей из этой семьи. Тогда представителям власти пришлось пойти на попятную, после вмешательства активистов детей вернули. Но семья не пропала из центра их внимания. С проверками они наведывались регулярно, А вечером 26 февраля пришли уже с намерениями снова забрать детей. Видеозаписи ювенального беспредела находятся в распоряжении ИА REGNUM. А общественники снова пришли семье на помощь. На месте уже работают активисты общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС).

Подробнее: Ювенальный беспредел на Урале: опека отняла у родителей пятерых детей

Смертельные пожары

В Пермском крае с начала недели активно обсуждают судьбу частного пансионата для пожилых «Мария». Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал разобраться с нарушениями там прав пожилых людей. Делом занялся центральный аппарат СКР.

Однако этот инцидент затмило крупное ЧП в городе Чусовом. В одном из общежитий произошёл пожар. Три ребёнка и трое взрослых погибли. Ещё 11 человек попали в больницы.

Без жилья остались более 50 человек. Временно их поселили в местной гостинице. Здание общежития, скорее всего, отремонтируют. А пока многие люди потеряли буквально всё. Жители города Чусового приносят им одежду и другие необходимые предметы. Также о готовности помочь объявили краевые власти.

Также читайте: Смерть во сне: причины и последствия пожара в пермском общежитии

Отметим, пожары с гибелью детей на Урале далеко не редкость. 24 февраля в селе Благовещенском Свердловской области загорелся дом, где жила многодетная семья. Погибли трое детей.

Ранее читайте: По факту гибели троих малолетних детей на Урале возбуждено дело

Смерть солдата

В Челябинскую область снова пришли плохие новости из армии. В воинской части Ростовской области погиб солдат-срочник, призванный с Южного Урала.

С начала года это уже третий случай гибели южноуральца в армии. 5 января было найдено тело солдата в воинской части под Пермью, а 26 января тяжёлые травмы получил солдат в части под городом Белогорском Амурской области.

Очередное ЧП потрясло Челябинск. Мать молодого человека срочно выехала в Ростовскую область. В ближайшее время её сына похоронят на Южном Урале.

Также по теме: Ещё один челябинский солдат погиб в армии

Кто ответил за Ельцина

В Екатеринбурге оглашён приговор по факту поджога памятника Ельцину. Гражданин Белоруссии Игорь Щ. осуждён к году исправительных работ.

Инцидент произошёл 7 ноября 2016 года. Правда, попытка поджога оказалась неудачной. Гражданина поймали и доставили в участок. После этого суд вынес решение о его депортации в Белоруссию. Но оно было отменено вышестоящей инстанцией.

Теперь дело дошло до приговора. Будет ли Игорь Щ. его обжаловать, пока неизвестно. А памятник, который за шесть лет пережил уже два покушения, стоял, стоит и, видимо, будет стоять.

Подробнее: В Екатеринбурге вынесен приговор поджигателю памятника Ельцину

Коррупция в ГИБДД Югры

В Югре стали известны подробности коррупционного скандала, к которому оказались причастны сотрудники ГИБДД. Следователи раскрыли схему «обогащения» инспекторов Когалыма и Сургута. По их словам, речь идёт о миллионах.

Напомним, о возбуждении уголовного дела и задержании сотрудников ГИБДД стало известно 20 февраля. Органы СКР заявили, что сотрудники ГИБДД за взятки закрывали глаза на нарушения водителей большегрузных машин.

Эпизоды относятся к 2016 и 2017 годам. Четверо сотрудников ГИБДД находятся под арестом. Ещё один — под подпиской о невыезде. Также задержаны и арестованы пятеро граждан, не имеющих отношения к ГИБДД.

Ранее по теме: «Речь о миллионах»: подробности дела о взятках в ГИБДД Югры

Также читайте: Когда «налоговая топит» — инструкция по выживанию