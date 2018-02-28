Молдавия: гастарбайтеры меняют Россию на Израиль и ЕС

Кишинёв, , 03:24 — REGNUM Объем денежных переводов в Молдавию от физических лиц из-за рубежа вырос в январе на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $94,34 млн. Об этом сообщили в Нацбанке Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Среди стран, откуда гастарбайтеры переводят деньги, по-прежнему лидирует Россия, но ее доля продолжает стремительно сокращаться — до 27,2% (в прошлом году из России пришло около трети средств). Далее следуют Израиль (20,7%), Италия (13,5%), США (8,5%) и Германия (5,1%). В целом на долю стран ЕС приходится 36,7% переводов.

Около половины всего объема переводов были отправлены в долларах США. Доля евро составила 44,7%, а российского рубля — 5,5%.

В 2017 году гастарбайтеры перевели в Молдавию $1,2 млрд, что на 11,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Исторический максимум был зарегистрирован в 2008 году, когда молдавские гастарбайтеры перевели на родину $1,66 млрд.

Денежные переводы от более чем миллиона молдавских гастарбайтеров в последние годы составляли от 17% до 30% ВВП Молдавии и являлись основным «двигателем» потребления и роста молдавской экономики. С конца 2014 года отмечается резкое снижение объема переводов, а также доли в них России и российского рубля. Вплоть до 2014 года доля России в структуре переводов в Молдавию составляла около двух третей.

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