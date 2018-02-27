Фигурант «кокаинового дела» отрицает свою вину

Буэнос-Айрес, , 22:40 — REGNUM «Кокаиновое дело», в рамках которого была проведена совместная спецоперация российских и аргентинских спецслужб, обрастает все новыми подробностями. На этот раз фигурант этого «кокаинового дела» заявил, что он вообще никак не связан с наркотрафиком, а лишь пытался вывезти из Аргентины небольшую партию кофе, сигар и коньяка. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает «Росбалт».

Андрей Ковальчук, который подозревается в организации канала поставки кокаина из Аргентины в Россию, заявил, что не имеет никакого отношения к наркотикам. По его версии, в июле 2016 года он действительно был в Буэнос-Айресе, где приобрел партию кофе, сигар и конька.

Этот груз он якобы поместил в подсобном помещении школы при посольстве России, где завхозом в то время работал приятель Ковальчука Али Абянов.

В ноябре 2016 года Абянов был уволен с должности и при передаче дел новому завхозу предупредил того, что в помещении остались вещи Ковальчука.

В 2017 году Ковальчук якобы несколько раз пытался забрать свой алкоголь, кофе и сигареты, но все время получал отказ под тем или иным предлогом.

К декабрю 2017 года в помещениях. где хранились чемоданы Ковальчука, скопилось много других вещей сотрудников посольства РФ в Аргентине, которые были уволены со своих должностей, в том числе «друга» Ковальчука Абянова.

Далее Ковальчук утверждает, что нанял частный самолет для транспортировки этих грузов в Россию. В декабре 2017 года перед отправкой в Россию чемоданы Ковальчука были вскрыты, и там был обнаружен белый порошок. Ковальчук утверждает, что сам он никакого отношения к наркотикам не имеет и предполагает, что кто-то подменил в чемоданах партию кофе на кокаин, так как в школу имели возможность приходить совершенно разные люди.

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