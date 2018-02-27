Владимир Васильев об обысках у главы минстроя: Дело есть, а министра нет

Махачкала, , 17:03 — REGNUM Глава министерства строительства Дагестана Ибрагим Казибеков, скорее всего, находится за пределами республики. При обысках в доме министра и по месту службы его на месте не оказалось, пишет «Интерфакс».

Казибеков может находиться предположительно на Украине, сообщает издание. В настоящее время правоохранители устанавливают его местонахождение.

«Дело есть, а его нет. Дело только не то, которое надо строить, а уголовное, к сожалению. Я думаю, это состояние скоро определится», — приводит слова врио главы Дагестана Владимира Васильева по поводу отсутствия Казибекова ТАСС.

В МВД по региону подтвердили проведение обысков в домовладении министра и в его кабинете. Оперативные мероприятия проводились в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного в соответствии со статьями УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» и «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере», по которому проходит арестованный премьер-министр Абдусамад Гамидов.

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Согласно материалам дела, в Дагестане в 2016 году было издано постановление, которое изменяло цену на квадратный метр жилья при расселении жителей из аварийных домов с 25 450 рублей до 34 850 рублей. При этом было необоснованно растрачено из бюджета почти 386 млн рублей. Изменения в постановление правительства Дагестана были подготовлены Казибековым и подписаны Абдсумадом Гамидовым, говорится в рапортах, поступивших 7 февраля в дежурную часть МВД по РД.

Эта информация появилась в СМИ почти три недели назад, как сообщало ИА REGNUM, естественно предположить, что глава минстроя мог предпринять меры, для того чтобы избежать участи арестованного премьер-министра.

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Экс-чиновникам правительства Дагестана грозят новые дела

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 февраля, в доме у врио министра строительства Дагестана силовики провели обыски. Оперативные мероприятия проводились также и в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Официальной информации из правоохранительных органов по поводу обысков и по их итогам пока не поступало.

Напомним, 59-летний Ибрагим Казибеков — уроженец Рутульского района Дагестана. Являлся депутатом Народного собрания республики третьего и четвертого созывов. С 2010 года занимал пост председателя комитета парламента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В июле 2015 года бывший в то время главой Дагестана Рамазан Абдулатипов назначил Казибекова министром строительства, архитектуры и ЖКХ.

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