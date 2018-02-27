Смерть во сне: причины и последствия пожара в пермском общежитии

Чусовой, Пермский край, , 15:55 — REGNUM В Пермском крае устанавливают причины пожара в одном из общежитий города Чусового. Уже известно, что, скорее всего, причиной возгорания могла быть электроплитка.

Напомним, пожар в пятиэтажке на улице 50 лет ВЛКСМ случился в ночь на 27 февраля. На место оперативно приехали пожарные. Находившиеся внутри люди просили о помощи. Третий, четвёртый и пятый этажи были затянуты дымом, что мешало спасению людей. Тем не менее пожарным удалось эвакуировать 13 детей и 24 взрослых, сообщают в региональном управлении МЧС.

Пожар охватил площадь в 38 кв метров. Его ликвидировали примерно через час. Шесть человек погибли, среди них трое детей.

Ещё 11 человек находятся в больницах. Их состояние средней тяжести. Четверых, в том числе двоих детей, отправили в больницы Перми.

Чиновники решают вопрос, как помочь тем, кто выжил. Многие люди лишились буквально всего своего имущества. 51 человек, среди которых 10 детей, временно заселили в гостиницу «Чусовскую». Им было предоставлено горячее питание.

В городе Чусовом идёт сбор помощи погорельцам. В территориальное управление краевого минсоцразвития на улице Ленина, 33а можно принести детскую, взрослую одежду, постельные и школьные принадлежности и прочее, что «требуется человеку, которому надо выживать после такой беды и заново строить свой быт», — сообщили в администрации города.

Глава края Максим Решетников выразил соболезнования родственникам погибших. Также он поручил региональным структурам оказывать пострадавшим необходимую поддержку. Сотрудники краевого фонда социальной поддержки уже доставили людям продуктовые наборы и одежду. Также не исключено и оказание дополнительной помощи. Какой именно, станет известно после получения чиновниками сведений по всем пострадавшим.

Судьба повреждённого огнём здания пока окончательно не решена. Скорее всего, его отремонтируют и оно будет снова заселено. А пока погорельцы вынуждены обитать во временном жилье.

Тем временем по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам возбуждено уголовное дело. Предварительная причина возгорания уже известна. В одной из квартир забыли выключить электрическую плитку. Впрочем, рассматривают и другие версии причин пожара. Также предварительно известно, что трагедию усугубил поздний час. Многие люди уже спали и не сразу отреагировали на пламя и задымление.

Наконец, силовикам предстоит проверить, насколько защищённым это здание было в противопожарном плане. Исправна ли была электропроводка, имелись ли средства пожаротушения. Возможно, после таких проверок возбудят новые уголовные дела.

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