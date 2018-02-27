ЕГЭ к 2030 году трансформируется — глава Рособрнадзора

Москва, , 14:07 — REGNUM Единый государственный экзамен (ЕГЭ) к 2030 году может трансформироваться. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов, сообщили в Рособрнадзоре.

В частности, по его словам, ЕГЭ 2030 года будет оценивать как предметные, так и метапредметные умения. Это ориентирует учащихся не только на усвоение предметных знаний, но и на формирование у школьников универсальных учебных действий и навыков.

Активно будет развиваться устная форма сдачи экзаменов. Помимо иностранного и русского языков, она может быть включена в систему итоговой аттестации по другим предметам.

В ЕГЭ появятся задания, для выполнения которых потребуется использовать ресурсы интернета и электронного контента.

Также представится возможность сдавать экзамен не только в конце обучения, но и после завершения изучения каждого предмета.

Оценка знаний учащихся будет осуществляться при активном использовании компьютеров. В настоящее время прорабатывается модель сдачи ЕГЭ по информатике на компьютерах.

Кроме того, при организации ЕГЭ будут широко применяться облачные технологии. Они позволят более эффективно работать с результатами, в разы сократить время на их обработку.

А за безопасность любых данных об успехах учащихся будет отвечать технология блокчейн.

«Новые IT-технологии я позволит ослабить контроль за проведением ЕГЭ или полностью отказаться от него, потому что полностью исключат возможность вмешательства человеческого фактора, каких-либо утечек, сделают бессмысленными различного рода шпаргалки», — пояснил Кравцов.

Руководитель Рособрнадзора предложил создать международный стратегический совет по вопросу разработки требований к результатам 2030. Первое заседание совета может пройти в августе 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в российских школах 2 февраля прошла апробация новых технологий проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Школьники попробовали сдать ЕГЭ с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) и перевода бланков ответов участников в электронный вид.

Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ-2018 назначен на 28 мая — 2 июля, дополнительный — на 4—15 сентября. Досрочно сдать ЕГЭ можно будет с 21 марта по 11 апреля.

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