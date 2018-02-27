Боятся говорить правду: в Якутии снова нарушают права мигрантов?

Якутск, , 13:06 — REGNUM Почему в Якутии скрывают случай травмирования на работе, произошедший с не говорящим по-русски гастарбайтером, на кого пытаются «повесить» крушение Ил-18, куда лучше потратить деньги от продажи акций «АЛРОСА-Нюрба» и как получилось, что адвокат навредила своему клиенту-многодетной матери — подробности в обзоре ИА REGNUM.

«Все боятся говорить»

ИА SakhaLife задаётся вопросом, почему буксует возбуждение уголовного дела в защиту приехавшего на работу в Якутию жителя Узбекистана, которому ампутировали ногу после инцидента, который, по предположению издания, произошёл на рабочем месте — в котельной посёлка Теплый Ключ.

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В статистике Томпонской больницы его ранение было зафиксировано как бытовое (упал с лестницы), однако судя по тому, как была травмирована нога (вся правая сторона искорежена, бедро и голень разодраны), создалось впечатление, что пострадавший попал под некий движущийся механизм. Ситуацию усугубляет то, что мигрант совсем не говорит по-русски, а значит, не может объяснить, что именно случилось.

Источник издания, сотрудник Теплоключевской котельной, утверждает, что получивший травму мигрант в тот день работал.

«Есть свидетели, которые видели, что кочегара снизу вверх потащила лебедка, подающая уголь. Другой вопрос — дадут ли они официальные показания следствию… Тут все боятся говорить, а то их уволят под любым предлогом. Только контроль прессы может помочь выявить всю правду», — считает собеседник ИА SakhaLife.

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Директор Томпонского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Мухитдин Якупов заверил журналистов, что травма у гражданина Узбекистана была бытовая и не связана с его работой кочегаром.

«Сведения, приведенные Якуповым, не совпадают с информацией из других источников, но будем надеяться, что следствие будет объективным и всё выяснит», — подчёркивает издание.

Смущает СМИ и то, что с момента происшествия прошло полтора месяца, молодой мужчина навсегда стал инвалидом при загадочных обстоятельствах, но уголовное дело до сих пор не возбуждено.

Кто виноват?

В Якутии ищут виноватого в крушении самолёта ИЛ-18, которое произошло 19 декабря 2016 года. «Блокнот Якутска» пишет о странном подходе следствия к этому вопросу. Судят руководителя полетов, старшего лейтенанта Военно-космических сил России Камиля Ахмедова, который в день аварии принимал на аэродроме Ил-18 с 39 пассажирами и членами экипажа.

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Тогда самолёт зацепил сопку и скатился по её склону, пострадали все, один человек погиб. Камиль Ахмедов уверяет, что на его схеме снижения и захода на посадку не был указан хребет, с которым столкнулось воздушное судно. Специальная комиссия уже признала эту схему опасной и кардинально её пересмотрела. Тем не менее руководитель полётов, руководствовавшийся ошибочным документом, всё равно оказался на скамье подсудимых. Камиль Ахмедов не признаёт свою вину.

Надо ли надувать «кубышку»?

В Якутии продолжают переживать за судьбу 10% акций компании «АЛРОСА-Нюрба». News.Ykt.ru информирует, что АЛРОСА не оставляет намерение купить пакет этих ценных бумаг у правительства Якутии за 12 млрд рублей.

«Наша компания сохраняет заинтересованность в консолидации пакета акций «АЛРОСА-Нюрба», — сообщил изданию официальный представитель АК АЛРОСА Павел Прытков. — Обсуждение условий сделки с правительством Республики Саха (Якутия) продолжается. После их окончательного согласования мы обязательно объявим об этом. Стоимость пакета по предварительной оценке составляет около 12 млрд рублей. На его покупку может быть направлена часть средств, вырученных от продажи непрофильных газовых активов».

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Депутат Госсобрания Якутии, председатель Комитета по экономической и инвестиционной политике Виктор Фёдоров, комментируя готовящуюся сделку, высказал YAKUTIA.INFO мнение, что деньги от продажи «АЛРОСА-Нюрба» стоит потратить грамотно. Намерение руководства республики положить полученные средства в уставный капитал АО «РИК Плюс» парламентарий удачным не считает.

«Насколько я помню, «РИК плюс» создавался для застройки 203-го квартала. Проблемы застройки 203-го квартала на сегодня нет. Если мы собираемся на эти деньги строить квартиры, то, наверное, это не первоочередная задача бюджета. Если мы собираемся строить туристические комплексы — «Северная мозаика», Ленские столбы — думаю, это тоже не первоочередная задача. Если у нас в бюджете дыра в 10 миллиардов рублей — о чем заявляли и председатель правительства Евгений Чекин, и министр финансов Валерий Жондоров — то надо ее закрывать. У нас предприниматели не получили деньги за выполнение госзаказа за прошлый год, а сейчас мы уже 2018 год обезжириваем этими платежами. Мы свою инвестиционную программу в бюджете республики совсем обезжирили. В то же время инвестиционная программа «РИК плюс» только «надувается» деньгами на какие-то непонятные проекты. Те проекты, которые я видел на сайте инвестиционного потенциала республики, не показались мне первостепенными для республики», — отметил Виктор Фёдоров.

«Не отстояла мои интересы»

В Якутске адвокат заставила отказаться клиента от иска, пишет News.Ykt.ru. От действий юриста пострадала многодетная мать из Якутии, которая пыталась подать на развод и оформить получение алиментов на детей. Женщина заплатила адвокату за работу 50 тысяч рублей, но её представительница продиктовала в суде текст ходатайства, которым многодетная мать фактически отказывалась от своих исковых требований.

«Я написала и только потом поняла, что отказалась от исковых требований. Почему написала? Адвокат сказала, что судья уходит в отпуск и решение будет не в мою пользу», — рассказала женщина.

В итоге Якутский горсуд определил прекратить дело о расторжении брака и взыскании алиментов с супруга многодетной матери за примирением сторон.

Многодетная мать намерена обратиться в суд в отношении юриста с требованием вернуть гонорар. Женщина также подала жалобу в квалификационную комиссию адвокатской палаты. Кроме того, правовую оценку ситуации даст управление Минюста, в которое обратилась защищавшая права женщины юрист.