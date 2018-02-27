СКР обвинил офицера ВСУ в причастности к убийству оператора Первого канала

Москва, , 10:47 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинение офицеру Вооруженных сил Украины (ВСУ), который подозревается в причастности к убийству оператора «Первого канала» Анатолия Кляна. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п.п. «б», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации командиру дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Воздушного командования «Центр» ВСУ (В/Ч А-1428) подполковнику Николаю Маломену», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 29 июня 2014 г. подполковник Маломен, находившийся на территории ВЧ А-1428 между городом Авдеевка и селом Спартак Ясиноватовского района, отдал приказ подчиненным в случае приближения к расположению ВЧ вооруженных или гражданских лиц открывать по ним огонь на поражение без предупреждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оператор «Первого канала» Анатолий Клян погиб в ночь на 30 июня 2014 г. около Донецка: он получил смертельное ранение в живот в результате стрельбы украинских силовиков у войсковой части, куда съемочная группа приехала снимать репортаж.

Клян был посмертно награжден орденом Мужества.

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