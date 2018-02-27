Видеоблогеров Алекса Лесли и Настю Рыбку не выпустили под залог

Паттайя, Таиланд, , 10:56 — REGNUM Правоохранители Таиланда отказались освободить под залог ранее задержанных Александра Кириллова (Алекса Лесли), Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще восьмерых граждан России, задержанных в Паттайе за проведение нелегального «секс-тренинга». Об этом сообщили в департаменте полиции курортного города.

Теперь, по информации полицейских, решение о выходе граждан России на свободу под залог может принять только судебная инстанция. Судебное заседание, на котором будет рассмотрен данный вопрос, должно состояться уже сегодня, 27 февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция курортного городка Паттайя задержала десять российских граждан, незаконно проводивших в стране так называемые секс-тренинги.

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Все присутствующие на мероприятии рассказали полицейским, что за участие в «тренинге» они заплатили около 20 тыс. тайских батов (36 тыс. рублей). По окончании «обучения» все они должны были получить сертификат.

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Также выяснилось, что у одного из «инструкторов» оказалась просрочена виза, трое других въехали в Таиланд незаконно. Остальным было предъявлено обвинение в отсутствии разрешения на работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Кириллов «прославился» в качестве участника скандала, в котором также оказались замешаны бизнесмен Олег Дерипаска и Анастасия Вашукевич (псевдоним — Настя Рыбка).

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