Якубович не оскорблял игроков «Поля чудес»

Москва, , 10:09 — REGNUM Ведущий популярной телеигры «Поле чудес» Леонид Якубович не отзывался в неподобающем тоне об участниках программы. Его слова были вырваны из контекста и приобрели искажённый смысл. Так прокомментировало руководство «Первого канала» растиражированную СМИ фразу Якубовича, которую пользователи соцсетей посчитали оскорбительной.

Речь шла о выступлении Якубовича в эфире программы «Сегодня вечером», вышедшей в эфир в прошедшие выходные. СМИ, в том числе сайт телеканала «360», сообщили, что ведущий «Поля чудес» в нем оскорбил некоторых участников шоу.

В телекомпании пояснили, что высказывание Якубовича никак не относилось к оценке игроков, и он говорил о своей работе с участниками до начала съёмок, чтобы снять напряжение. Телеканал привёл слова Якубовича полностью:

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«Я знакомлюсь с игроками, один вопрос я задаю: о чем нельзя говорить? И еще я им говорю — это уже не секрет давным-давно — я говорю: «Ребята, забудьте слово «играть». Посмотрим на это с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. (Смеется). Это шизофрения. Что вы, ребята?! Не об этом разговор! Вы же не за этим приехали. Вас кто-то живым-здоровым увидит на экране, все! Человек будет пить до утра! А если еще и привет передадите, так это обморок. Вот и все, давайте про это!»

Телеигра «Поле чудес» — это российский аналог американской телевизионной программы «Колесо Фортуны» и один из старейших проектов «Первого канала» и российского телевидения. Начала выходить программа в 1990 году. Первым ведущим был Владислав Листьев, а с 1991 года — Леонид Якубович, который до сих пор остаётся бессменным.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года появились слухи о закрытии некоторых программ, выходящих в эфире «Первого канала». Однако на «Первом» заверили, что такие проекты, как «Поле чудес», КВН, «Что? Где? Когда?» «Вечерний Ургант» закрывать не собираются. Продолжат и съёмки новых выпусков передач «Давай поженимся», «Модный приговор», «Контрольная закупка» и «Первая студия».

Напомним, 15 августа 2017 года стало известно о закрытии одной из старейших программ «Первого канала» — проекта «Пока все дома». Кроме того, у ток-шоу «Пусть говорят» появится новый ведущий.