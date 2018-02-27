«Пусть застраивают пустыри»: нижегородцы против храмов в парках

Нижний Новгород, , 08:36 — REGNUM Нижегородские активисты подвели первые итоги по сбору подписей за отмену закона, позволяющего передавать общественные «зелёные зоны» религиозным организациям. Всего было собрано порядка 4,3 тыс. подписей, из которых почти 800 через петицию. Требования инициатора петиции, которым стал Союз попечительских советов парков города Нижнего Новгорода, адресованы председателю Законодательного собрания области и главе города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В апреле 2016 года депутаты Нижегородской области приняли областной закон об озеленённых территориях общего пользования, позволяющий размещать церкви и храмы в скверах и парках. По словам активистов Союза, документ принимался без согласования с общественностью, без публичных слушаний, а сразу же после его принятия началось оформление трёх площадок под строительство — площадью около 2 тыс. кв. м. в сквере на улице Родионова, около 800 кв. м. в сквере на улице Вождей Революции в Сормовском районе и 2 тыс. кв. м в сквере Памяти погибших милиционеров на улице Прыгунова в Автозаводском районе. Позднее по двум из них было отказано в религиозной застройке, но, пока действует закон, ничто не мешает начать застройку других территорий, поэтому горожане продолжают свою борьбу и требуют отменить спорный пункт нормативно-правового акта.

«Главный довод лоббистов религиозного строительства: у властей «не доходят руки» до парков, а в бюджете нет средств на их уборку и содержание. Поэтому парки надо передать религиозным организациям в безвозмездное пользование, тогда у них появятся «хозяева», которые займутся благоустройством. Но это большое заблуждение! У городских парков и скверов хозяин — муниципалитет, и обязанность по содержанию и уборке, в силу закона, возложена на муниципальные власти», — пишет в петиции Союз попечительских советов парков города Нижнего Новгорода и уточняет, что жители города против такого решения проблемы, и это доказали митинги, что проходили летом 2017 года.

Нижегородцы активно включились в борьбу с застройкой «зелёных лёгких города».

«У нас светское государство! Пусть застраивают и благоустраивают пустыри!», «Ставьте церкви на пустырях, пусть прихожане разбивают парки и скверы вокруг», «В Нижнем Новгороде не так много парков, а зелёные насаждения и так вырубают повсеместно», «Парки нужно благоустраивать, а не застраивать религиозными объектами», «Можно найти место для строительства храма, у нас много мест. Храм — дело хорошее, но не на месте парка», «Хочу парки европейского качества!», «Хватит уже портить скверы, парки и берега, и так уже некуда выйти отдохнуть от суеты будней!» — возмущаются жители.

На сегодня активисты готовят еще одно обращение, но теперь уже на имя врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и ряда других чиновников. Под первоначальной петицией, созданной пять месяцев назад, продолжается сбор подписей, а 10 февраля 2018 года возле парка «Дубки», с которого и началась борьба с застройкой, прошёл митинг в его защиту.