Пекин задыхается от смога: объявлен жёлтый уровень тревоги

Пекин, , 08:04 — REGNUM В Пекине местные власти объявили жёлтый уровень тревоги. Он будет действовать с 09:30 27 февраля по местному времени как минимум до вечера 28 февраля, сообщает муниципальное бюро Пекина по защите окружающей среды.

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Это связано с более чем в 10 раз превышающей норму концентрацией опасных для здоровья твердых частиц PM 2.5 в воздухе в Пекине. На утро 27 февраля она достигла 262 микрограммов на кубический метр. Отмечается, что эти частицы представляют серьезную опасность для здоровья, они создают ощущение тумана в воздухе и могут проникать и оседать глубоко в легких, вызывая приступы удушья и серьезные проблемы со здоровьем.

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По данным властей, высокий уровень загрязнения был зарегистрирован еще вечером 26 февраля и связан с повышением температуры воздуха, сообщает РИА «Новости». Предполагается, что ситуация должна улучшиться к вечеру 28 февраля, когда, по прогнозам метеорологов, в город придет холодный фронт, и температура воздуха понизится, а качество воздуха улучшится.

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Как сообщало ИА REGNUM, сложная экологическая обстановка была в столичном регионе Китае и в период новогодних праздников 2017 года. Тогда власти Пекина ввели предпоследний, оранжевый уровень общественной опасности в связи с ядовитым смогом. В конце января 2017 года, согласно прогнозу национального метеорологического бюро КНР, на территории столицы Китая из-за ухудшения экологической обстановки был введён повышенный, синий уровень общественной опасности.

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