В ФСБ сообщили, где скрывается организатор поставок кокаина из Аргентины

Москва, , 07:57 — REGNUM Организатор преступной группы, которая занималась поставкой кокаина из Аргентины в Россию, находится на территории Германии, в настоящее время он объявлен в розыск по линии Интерпола, сообщила 27 февраля пресс-служба ФСБ России.

Пять участников преступной группы были задержаны ранее на территории России и Аргентины — трое в Москве с поличным, и еще двоих задержали правоохранительные органы Аргентины. Для поимки лидера преступной группы он объявлен в международный розыск.

В результате проведенной операции ФСБ пресекла ввоз в Россию партии кокаина массой более 362 кг.

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В свою очередь в Федеральном ведомстве по уголовным делам ФРГ (БКА) подтвердили, что осведомлены о деле, связанном с незаконными поставками наркотиков, но не смогли сообщить о деталях расследования для сохранения их в тайне.

Ранее аргентинское издание Clarin сообщало, что предполагаемым главарем преступной группировки был некий Мистер К — проживающий в ФРГ Андрей Ковальчук, бизнесмен, торгующий товарами класса премиум (алкоголем, икрой, кофе и сигарами).

Кроме него в схеме поставки наркотиков, предположительно, были задействованы работавший в российском посольстве в Аргентине технический сотрудник Али Абьянов, принимавшие груз в Москве Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, аргентинский полицейский Иван Близнюк и механик Александр Чикало.

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