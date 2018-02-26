По диагнозу: чего ждать от специализированной скорой помощи в РФ

Москва, , 16:52 — REGNUM Проект порядка оказания скорой медицинской помощи Минздрава РФ повысит выживаемость пациентов скорой помощи. Об этом заявили депутаты профильного комитета Госдумы по охране здоровья, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM 26 февраля.

Министерство здравоохранения РФ опубликовало проект нового порядка оказания скорой медицинской помощи. Речь, в частности, идет о том, чтобы сделать такую помощь более специализированной. Так, например, Минздрав предлагает обязать бригады скорой помощи доставлять пациентов не в ближайшее медицинское учреждение, а в специализированное — в зависимости от того, какой диагноз был установлен больному. Кроме того, бригадам врачей также разрешено задействовать санитарную авиацию. Предполагается, что новый порядок может вступить в силу уже 1 октября 2018 года.

Максимальная помощь, минимальные сроки

Такие предложения Минздрава РФ необходимы для того, чтобы пациенты сразу попадали в те медучреждения, где им могут оказать максимально возможную специализированную помощь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко («Единая Россия»).

«Цель этого приказа — чтобы везли сразу на тот этап, где оказывают максимально возможную медицинскую помощь. То есть не просто везти в ближайшую больницу, а если, допустим, инсульт — то в центр, где лечат инсульт, сосудистый, если роды — перинатальный центр, если травма — травматологический», — считает Герасименко.

Он считает такую инициативу «абсолютно правильной». Кроме того, идея разрешить использовать санитарную авиацию позволит оказывать оперативную помощь тем гражданам, которые находятся в труднодоступных местах.

«Например, в горах или где-то еще. Это позволит в максимально короткое время доставлять пациентов до специализированного центра, где ему окажут необходимую помощь», — уверен Герасименко.

Ничего нового

Между тем такой порядок на практике работает уже сегодня, несмотря на то, что документально он не установлен, отмечает член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ).

«Это работающая практика уже сегодня для некоторых видов медицинской помощи, некоторых патологий. В частности, для травм предусмотрен такой порядок, когда скорая везет в специализированный центр, где есть всё необходимое оборудование и кадры, чтобы оказать квалифицированную медицинскую помощь», — отмечает Куринный.

По его словам, в таких предложениях Минздрава нет ничего нового, кроме того, что эти нормы будут технически закреплены. Однако такие нововведения всё же положительно скажутся на качестве оказываемой медицинской помощи и приведут к повышению выживаемости пациентов, которых везут на скорой, уверен депутат.

«Улучшение будет, выживаемость пациентов в специализированных центрах выше. И риск, связанный с, возможно, более длительной перевозкой до такого центра (если речь не идет об авиации), он ниже, чем польза, которая будет там оказана», — считает Куринный.

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