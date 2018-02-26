В Москве открыли первые пять станций Большой кольцевой линии: фоторепортаж

Москва, , 21:19 — REGNUM В Москве запущено движение по первому участку Большой кольцевой линии метро от станции «Деловой центр» до «Петровского парка», протяжённость которого составляет 10,5 км. В церемонии открытия участка принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля. Столичный градоначальник отметил, что на ближайшие четыре-пять лет стоит задача достроить новую кольцевую линию метро, что позволит сделать транспортную инфраструктуру Москвы современной и комфортной.

«Сегодня большое историческое событие для Москвы, для москвичей, для столичного метрополитена. Вводится первый участок Большой кольцевой линии метро. Это одна из крупнейших линий метро в мире. Она разгрузит действующую Кольцевую и радиальные линии», — подчеркнул Собянин.

Отметим, в первый участок Большой кольцевой линии входят пять станций — «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». Общая протяжённость нового транспортного узла составит примерно 70 км. Он будет включать в себя 31 станцию и два электродепо, в том числе уже существующий участок «Каховская — Каширская».

Добавим, пока некоторые пассажиры жалуются на возникшую путаницу в расписании поездов. Сейчас москвичам стоит быть внимательнее, чтобы не уехать в противоположном направлении.

Напомним, изначально планировалось, что первый участок Большой кольцевой линии поможет разгрузить Кольцевую, Таганско-Краснопресненскую и Замоскворецкую линии, а также повысить транспортную доступность таких районов Москвы, как Пресненский, Хорошево-Мневники, Хорошевский, Беговой и Аэропорт. Крупнейшими транспортно-пересадочными узлами станут «Деловой центр», «Нижняя Масловка», «Нижегородская», «Улица Новаторов» и некоторые другие.

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