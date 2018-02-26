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Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

Общество

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы

Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тюрьма

Санкт-Петербург, 26 февраля 2018, 12:25 — REGNUM  Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Таджикистана Аминджона Ходжаева. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ходжаев подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.3 УК РФ — «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Максимальное наказание за это преступление — пожизненное лишение свободы.

Подозреваемый арестован на два месяца, до 21 апреля 2018 года.

Как сообщала 22 февраля пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники спецслужбы задержали в Петербурге выходца из Центрально-Азиатского региона, который планировал террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан. Личность задержанного в интересах следствия не разглашалась.

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Напомним, в декабре 2017 года ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга. По обвинению в подготовке теракта были задержаны двое местных жителей, двое выходцев из регионов Северного Кавказа и гражданин Таджикистана.

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