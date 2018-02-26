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Обнародовано видео задержания граждан РФ в Таиланде

Общество

Среди задержанных в Таиланде граждан находятся видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич

Обнародовано видео задержания граждан РФ в Таиланде
Иллюстрация: Скриншот видео YouTube страницы Tac Pattaya
Задержанные

Бангкок, 26 февраля 2018, 11:23 — REGNUM  Телеканал Nation опубликовал видеокадры задержания десяти граждан Российской Федерации, которых подозревают в незаконном проведении «секс-тренингов» в курортном городе Паттайя.

На видео, обнародованном на портале YouTube, видно, что участники «тренинга» сначала находятся в зале одного из зданий, а потом сотруники правоохранительных органов выводят нескольких граждан на улицу и ведут в полицейский участок.

Отметим, что среди задержанных в Таиланде граждан находятся видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка.

26 февраля портал The Nation сообщил, что в одной из гостиниц Паттайи сотрудники полиции задержали десять российских граждан, незаконно проводивших в стране так называемые секс-тренинги.

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