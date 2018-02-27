Мафия захватывает город в Кузбассе: отработка модели для России?

Александр Вансю, , 11:17 — REGNUM

Несколько лет назад жизнь небольшого провинциального города Мыски в Кемеровской области изменилась кардинальным образом. Хамство местной администрации, «денежные махинации в ЖКХ», психологическое давление на несогласных с «новой политикой» в виде угроз об увольнении, создании «больших проблем», либо «натравливании заезжих братков», — все это превратилось в повседневную действительность.

Некоторые жители говорят, что у большинства населения складывается впечатление, что город захватила преступная группировка или попросту «мафия», навязывающая всем и каждому свои «правила жизни». Все единодушно сходятся во мнении, что процесс «захвата» города начался в 2013 году, сразу же после прихода нового главы Мысковского городского округа Дмитрия Иванова и его заместителей:Вадима Кузнецова, Гульнары Пушной и др.

До своего вступления в должность главы Мысковского городского округа Иванов являлся первым заместителем главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству. Когда Иванов занимал данную должность, в Междуреченске произошел громкий скандал в сфере ЖКХ по поводу освоения 300 млн рублей. 14 августа 2012 года на город Междуреченск обрушилось стихийное бедствие: град размером с куриное яйцо нанес многомиллионный ущерб сотням автомобилей и домов.

Как заявила бывший начальник отдела по работе со СМИ администрации Междуреченска Надежда Гуляева в интервью информационному порталу A42.RU, град повредил 176 кровель домов. Согласно данным администрации Междуреченска, сначала ущерб, причиненный объектам ЖКХ и соцкультбыта, оценивался в 85 млн рублей, позднее в A42.RU появилась информация, что ущерб составил 150 млн рублей только в сфере ЖКХ.

2 rohrspatz Град

В конце месяца, 31 августа 2012 года, в интервью междуреченскому телеканалу «Квант» Иванов заверил, что он гарантирует, что «все крыши, которые сегодня пострадали от града, они будут отремонтированы», потому что целевые средства для ликвидации последствий стихийного бедствия выделены из областного бюджета.

Как сообщило информационное агентство Кемеровской области «Новости Кузбасса», из администрации области было выделено более 300 млн рублей на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Однако Иванов воспрепятствовал проведению конкурса среди подрядных организаций города, предусмотренного № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Более того, информация о контрактах на ремонт кровель отсутствует на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. О продуктивности ремонта междуреченских кровель может свидетельствовать заявление бывшего директора Муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» города Междуреченска Вадима Кузнецова, который в настоящий момент занимает должность заместителя главы Мысковского городского округа:

«Давайте вместе решим эту проблему. Те пробоины от града, которые появились на крышах, на шифере, их можно устранить как в частном секторе: пеной, которая продается у нас для монтажа дверей, оконных проемов. Вот этими подручными средствами можно устранить протечки», — заявил Кузнецов в интервью телеканалу «Квант».

Куда пропали сотни миллионов рублей, так и осталось загадкой. В начале 2013 года из-за некачественного ремонта кровель или отсутствия такового в десятках многоквартирных домов Междуреченска «побежали» крыши, стены покрылись грибком, появился неприятный запах. Один из жителей Междуреченска в интервью ИА «Новости Кузбасса» описал ситуацию следующим образом:

«Все было хорошо, но зимой снег начал подтаивать, потепление на улице, и у нас вода пошла… Ходил разбираться в их контору, там ничего толком не сказали. Откуда они взялись, не понятно даже. Что это за «Наш дом», то ли они однодневки, деньги взяли и исчезли. Я думаю, через год их, по-моему, и не будет даже. Все эти Вадим Ш. (бывший мэр Междуреченска — прим. ИА REGNUM ), Иванов (бывший заместитель мэра по городскому хозяйству — прим. ИА REGNUM … «Наш дом», — все это одна компания. Деньги с нас получают и делят между собой. Так что, короче, мафия тут у нас».

На этом серия загадочных историй не закончилась. В сентябре 2013 года Дмитрий И. становится главой Мысковского городского округа. В апреле 2015 года в Мысках появилась новая управляющая компания «Наш дом». Жительница города сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что УК «Наш дом» начала агрессивно подминать под себя дома, которые ранее находились под управлением УК «Томуса», признанной в сентябре 2015 года банкротом, весьма своевременно. Кстати, интересный факт, бывший директор УК «Томуса» Елена Б. впоследствии заняла аналогичную должность в УК «Наш дом». За какие заслуги? В итоге из 136 домов, находившихся под управлением УК «Томуса», к УК «Наш дом» перешли 123 дома.

Другая жительница Мысков заявила корреспонденту ИА REGNUM, что глава Мысковского городского округа «подтягивает всю шушеру» с области, чтобы окончательно установить свой контроль над городом.

«Наш Иванов подтягивает всю шушеру с области. Вот этот Иванов Е. С. (руководитель УК «Наш дом» — прим. ИА REGNUM ), он работал раньше в Осинниках. Его с Осинников выгнали с треском. Они однофамильцы (глава Мысков и руководитель УК «Наш дом» — прим. ИА REGNUM ). Вот сейчас Иванов Е. С. занимается управляющей компанией на ГРЭСе. Так он еще подтянул Казеку В. В. (ранее занимал должность заместителя главы Новокузнецка по ЖКХ — прим. ИА REGNUM ). Этого Казеку выгнали с треском из энергетической компании. Он на ГРЭСе работал. Сказали, чтобы «духом его не пахло». Из энергетики его вообще выгнали. Он (глава Мысков — прим. ИА REGNUM ), видимо, специально поставил туда двух людей с аферистическими наклонностями, чтобы держать это все под контролем».

Жители города уже не знают, к кому обратиться. Попытки населения как-то повлиять на ситуацию и добиться справедливости наталкиваются либо на хамство и угрозы со стороны местной администрации, либо на безразличие областных органов власти. Безнаказанность действий администрации Мысков нагнетает протестные настроения среди жителей. В городе создаются все предпосылки для социального взрыва.

Получается двоякая ситуация: из-за шкурных интересов отдельных личностей подрывается авторитет всей государственной власти и возникает ситуация растущего протеста среди населения. Необходимо решительным образом пресечь неправомерную деятельность чиновников, поскольку, с одной стороны она нарушает законные права и интересы рядовых граждан, а, с другой стороны, в эпоху мягкой, гибридной войны всегда существует опасность того, что протестными настроениями населения могут воспользоваться некоторые легкомысленные авантюристы, совершенно не заботящиеся о стабильности и целостности государства.

С этой точки зрения беспредел властей Мысковского городского округа и их соучастников представляет угрозу для государственной безопасности. Следовательно, на ситуацию в городе должны обратить свое внимание компетентные органы.