Выходит беспредел: драку с Норкиным в эфире НТВ прокомментировал Пушков

Москва, , 10:12 — REGNUM Драку в прямом эфире НТВ между украинским политологом Дмитрием Суворовым и телеведущим Андреем Норкиным прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, у каждого шоу должны быть пределы, а приглашать представителей Украины для выяснения истины не имеет смысла.

«По поводу драки в эфире НТВ: зачем упорно и неустанно приглашать на дебаты укрорадикалов? Выяснить истину? С ними не выяснить. Сблизить позиции? С ними не сблизить. Ради шоу? Но у каждого шоу должны быть пределы. Иначе неизбежно выходит беспредел. Что и вышло», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Напомним, массовая драка на передаче «Место встречи» произошла 22 февраля. Она началась с конфликта между немецким депутатом Андреасом Маурером и украинским «политологом» Дмитрием Суворовым, но в результате одним из главных «героев» инцидента стал ведущий Андрей Норкин.

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Он попытался успокоить Суворова и схватил его за плечо, после чего завязалась драка. Соведущая телепередачи Ольга Белова поддержала коллегу и сообщила, что после высказанного Суворовым хамства и цинизма невозможно было поступить иначе.

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