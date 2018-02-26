«Форум космического содружества» в REGNUM

Москва, , 09:23 — REGNUM В 2017 году Россия отметила 60-летие начала космической эры. На удивление эта дата не стала поводом для того, чтобы целостно и серьезно осмыслить пройденный путь и не только понять масштаб прошлых свершений, но и наметить стратегии космической деятельности хотя бы на полвека вперед. В 2013 г. правительство Российской Федерации поставило амбициозную задачу вернуть к 2020 г. лидерство России в космосе, однако состояние дел в космической отрасли не может не вызывать вопросов и опасений.

В советские годы первенство нашей страны в освоении космоса обеспечивалось прорывными инженерными и техническими решениями, но при этом в фундаменте техники и практики лежала большая идея. Ныне космические технологии прочно вошли в повседневность, зато общечеловеческие смыслы космической деятельности осознаются все меньше, и эта утрата — ахиллесова пята современности.

Между тем именно такую высокую мировоззренческую и духовную планку задавали движению человечества в космос философы-космисты Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, намечавшие для России и мира перспективы глобального действия — и на планете Земля, и за пределами земной колыбели. И ныне нужно говорить о мощном созидательном потенциале идеи освоения космоса, позволяющей объединить народы и страны не только планетарной, но и вселенской ответственностью, снять глобальный пессимизм, торжествующий в человечестве, запертом в масштабах только Земли.

Дать отечественной космонавтике новое дыхание может только настоящее дело, большой космический проект. Реальный выход нашей страны на ведущие позиции в сфере космической деятельности произойдет тогда, когда будут манифестированы не сугубо утилитарные, но всеобъемлющие задачи, побуждающие продвигаться все дальше и дальше, когда космонавтика станет органической составляющей национальной (и шире — планетарной) идеи, основой для формирования образа будущего.

«Форум космического содружества», объединяющий представителей общественных движений и организаций, связанных с пропагандой космонавтики, экспертов, философов, ученых, работников и ветеранов космической отрасли, педагогов, энтузиастов космонавтики, выносит на обсуждение вопрос о необходимости и возможности возвращения России к идее Большого космоса, о космической деятельности как интегрирующем факторе евразийского и мирового развития, о философии космизма как духовном фундаменте отечественной космонавтики и мировоззренческой опоре космической стратегии будущего. Его участники будут говорить о том, как создать условия для того, чтобы вывести деятельность России в области освоения космоса на новый виток, на каких идеях и принципах оно должно строиться, какую роль в формировании образа будущего, развернутого в Большой космос, должны сыграть культура и образование, и почему необходимо повысить статус дня 12 апреля до уровня национального праздника.

Форум пройдет 27 февраля в 12:00 по адресу: г. Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, БЦ «Красный Октябрь».

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