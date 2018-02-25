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В Санкт-Петербурге прошел фестиваль «РЕКОН»

Общество

В рамках программы фестиваля были проведены соревнования по историческому фехтованию, рыцарский турнир, выставка и мастер-классы для всех возрастов

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В Санкт-Петербурге прошел фестиваль «РЕКОН»
© Анатолий Климов
РЕКОН

Санкт-Петербург, 25 февраля 2018, 17:28 — REGNUM  Зимний фестиваль исторической реконструкции «РЕКОН 2018» прошел в Санкт-Петербурге в день Защитника Отечества, 23 и 24 февраля. Участники проекта фотостажировки Phint подготовили фоторепортаж о самых запоминающихся моментах фестиваля.

Так, в ВК «Ленэкспо» собрались представители реконструкции времен от античности до современности. В рамках программы фестиваля были проведены соревнования по историческому фехтованию, а также рыцарские турниры.

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Рыцари с двуручными мечами
© Надежда Зюхина
Рыцари с двуручными мечами

Кроме того, гости фестиваля, посетившие выставку в формате полевых лагерей, могли увидеть ретроспективу развития вооружения самых различных эпох и регионов — от античности до XX века и современной армии.

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РЕКОН
© Алиса Тикстон
РЕКОН

«РЕКОН» предоставил возможность всем желающим попробовать свои силы в ремесленных мастер-классах и приобрести аутентичные товары ручной работы.

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Продавец
© Алёна Антонова
Продавец

Для детей и взрослых также предусматривалась обширная интерактивная развлекательная программа, яркое театрализованное шоу и зажигательная музыкальная программа от ведущих фолк-коллективов страны.

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Танцы
© Юлия Куница
Танцы

Отмечается, что «РЕКОН», который проводился в Санкт-Петербурге уже во второй раз, успел полюбиться жителям города и заслужить звание одного из крупнейших событий военно-исторического движения РФ.

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Ристалище
© Анатолий Климов
Ристалище

«РЕКОН 2018» — масштабное событие, объединившее многообразие мира исторической реконструкции, жаркую батальную феерию исторического фехтования и средневековых боев.

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Закончен бой
© Роман Ефремов
Закончен бой

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Историческая реконструкция

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