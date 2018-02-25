Канада: миролюбивые военные учения в Арктике?

Александр Шимберг, , 17:51 — REGNUM

Канада проводит ежегодные учения Operation NUNALIVUT — начиная с 2007 года на севере Канады. Канадские вооруженные силы демонстрируют способность работать в суровых зимних условиях в отдаленных районах Арктики, утверждают суверенитет Канады над ее самыми северными регионами. Проведение учений также позволяет вооруженным силам Канады оказывать значимую поддержку научным исследованиям в Арктике и демонстрировать функциональную совместимость в Арктике с военными союзниками и другими канадскими государственными учреждениями.

Операция NUNALIVUT 2018 проходит с 23 февраля по 21 марта 2018 года. В ней принимают участие около 350 членов вооруженных сил Канады.

Операция проводится в двух местах в этом году: Resolute Bay на острове Корнвейла и Cambridge Bay, на острове Виктория, расположенных в Нунавуте — самой крупной и наименее заселенной территории из провинций и территорий Канады

Командует учениями совместная оперативная группа «Север», которая включает в себя регулярные и резервные войска из всех родов войск Канады.

Канадские вооруженные силы проводят маневры в сотрудничестве с местными и федеральными партнерами в ходе этой операции, в том числе ассоциацией инуитов Китикмеот, королевской канадской конной полицией, канадской береговой охраной и местными и территориальными правительственными учреждениями.

На море

В учениях участвуют боевые пловцы из канадских вооруженных сил, королевской полиции и береговой охраны Канады, они проходят обучение в Кембриджском заливе на занятиях по подледному нырянию.

На суше

На обоих островах войска проходят подготовку по выживанию в Арктике, проводят патрулирование и поддерживают научные исследования. В этой части учений задействованы 2-й батальон канадской легкой пехоты принцессы Патрисии, группа реагирования из 38 канадской бригады и 1-й канадская группа рейнджеров-патрульных. В Канаде части рейнджеров в основном формируются из представителей коренных народов страны.

В воздухе

Авиационную поддержку учений осуществляют CC-177 Globemaster и CC-130J Hercules, они перевозят войска, предметы снабжения и оборудование в Резолют-Бэй и Кембридж-Бей. Кроме того, CC-138 Twin Otters обеспечивает поддержку воздушного транспорта во время учений.

В учениях NUNALIVUT принимают участие военнослужащие со всех видов вооруженных сил Канады: королевский военно-морской флот Канады, канадская армия, а также королевские военно-воздушные силы Канады .

Состав сил и средств, развернутых на операции NUNALIVUT, варьируются от года к году в соответствии с запланированным сочетанием мероприятий и упражнений, но они всегда включают следующие организации:

1-я канадская группа рейнджеров-патрульных, резервное формирование канадской армии со штаб-квартирой в Йеллоунайфе с 60 патрульными подразделениями, распределенными в общинах на севере;

440 Транспортная эскадрилья «Вампир» — подразделение канадских ВВС, базирующееся в Йеллоунайфе, летающее на CC-138 Twin Otter, служебном транспортном самолете, предназначенном для короткого взлета и посадки и оборудованном лыжами.

Учения Operation NUNALIVUT ведутся под оперативным командованием командующего канадским командованием совместных операций и оперативного управления штабом объединенной целевой группы Северного округа в Йеллоунайфе, Северо-Западных территорий.

Международные военные партнеры и канадские федеральные ведомства и агентства часто принимают участие в мероприятиях Operation NUNALIVUT, так, в 2016 году в учениях принимали участие 109-я воздушное крыло национальной гвардии США, а также персонал датского патруля «Сириус». В этом году об участии иностранных подразделений не было объявлено.

Увеличение движения на море и в воздухе, а также усиленная эксплуатации природных ресурсов на Севере повышают, по мнению канадских властей, риск поддержания суверенитета над арктической частью Канады, увеличивают вероятность экологических проблем, аварий, ужесточающих поисково-спасательные требования. Отдельное беспокойство вызывает возможность организации преступной деятельности, особенно незаконного въезда людей и товаров.

Первые учения 2007 года

На Operation NUNALIVUT 2007, первой операции суверенитета вооруженных сил Канады на самых северных островах арктического архипелага, три команды патрулировали остров Эллесмер на снегоходах, охватывая зоной учений почти 6000 километров. Воздушная поддержка была предоставлена 440 эскадрильей из Йеллоунайфа, транспортным самолетом CC-138 Twin Otter для доставки топлива и материалов по патрульным маршрутам.

Канада является арктической страной, участницей Арктического Совета наряду с Россией и другими странами региона. Военная деятельность в Арктике ограничивается подобными учениями, задачи по обеспечению безопасности в канадской Арктике возлагаются главным образом на силы береговой охраны и набираемых из местного населения канадских рейнджеров, осуществляющих патрулирование сухопутной территории.

Россия и с востока, и с запада граничит с другими арктическими государствами, являющимися членами НАТО. И хотя генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу Foreign Policy заявляет, что страны — члены НАТО будут стремиться к сотрудничеству с Россией в Арктике, он также напоминает, что «НАТО уже в Арктике. Половина моей страны [Норвегии] расположена за полярным кругом». «Мы должны присутствовать [в Арктике], но лишь в оборонительных целях». Конечно, наши силовые ведомства наблюдают за этим присутствием, так же как и за любой военной активностью в регионе, хоть в Норвегии, хоть в Канаде. «Миролюбивое» НАТО вызывает обоснованные опасения у нас в стране и необходимость пристального внимания к нашим арктическим соседям.