Петербуржцы вышли на лёд, игнорируя призывы МЧС

Санкт-Петербург, , 16:15 — REGNUM Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу сегодня, 25 февраля, обратилось к жителям и гостям города с просьбой не выходить на лед водоемов во избежание несчастных случаев на воде. Несмотря на это, множество людей выходит на лед, чтобы полюбоваться видами города с необычных ракурсов, доступных в летний сезон лишь с борта прогулочного судна.

Ранее в городе на Неве действовал официальный запрет выхода на ледовое покрытие водных объектов, установленный постановлением правительства Санкт-Петербурга. Изначально он был установлен с 17 ноября 2017 года по 15 января 2018 года, но затем, в связи с теплой погодой и неполным замерзанием городских водоемов, был продлен до 1 февраля текущего года. Срок запрета истек, и органам власти остается обращаться к благоразумию граждан.

В феврале в Петербург, наконец, пришла по-настоящему зимняя погода. В ночные часы температура уже несколько раз опускалась до минус 20 градусов. В настоящее время в Петербурге около 8 градусов ниже нуля, но в начале следующей недели вновь ожидается похолодание: до минус 22 градусов ночью и до минус 16 градусов днем. По данным метеорологов, в ближайшие дни продолжится интенсивное ледообразование, увеличение площади льда и его толщины на 2—4 см.

Тем не менее в городском управлении МЧС считают, что «ледовое покрытие петербургских рек и каналов доверия не внушает».

«Связано это с частыми перепадами температуры воздуха с «минуса» на «плюс», что в последние годы стало привычным явлением для Петербурга. Ввиду таких перепадов лед водоемов представляет из себя некий «бутерброд» из снега, льда и воды, а вовсе не крепкий монолит. Поэтому спасатели в очередной раз призывают горожан воздержаться от прогулок по нему», — говорится в опубликованном 25 февраля сообщении главка спасательного ведомства.

Дарья Драй © ИА REGNUM Дарья Драй © ИА REGNUM На велосипеде по Неве Дарья Драй © ИА REGNUM Туристы Дарья Драй © ИА REGNUM Сувенир домой

Выезд и выход на лед вне разрешенных мест представляют опасность для жизни, подчеркивают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Там также дают советы тем, кто всё же окажется на льду водоемов. Например, если лед под человеком трескается и оседает, необходимо немедленно остановиться и скользящим шагом, не поднимая ног, вернуться обратно на берег.

Если же всё-таки довелось провалиться в воду, необходимо, прежде всего, не впадать в панику и освободиться от лишнего груза.

«Подберитесь к кромке льда с той стороны, откуда пришли, обломайте тонкий лед локтями (берегите кисти рук), постарайтесь принять горизонтальное положение, лежа в воде на животе, а затем хватаясь руками за лед, попытайтесь закинуть ногу на край полыньи, чтобы вползти на льдину. Освободившись из водяного плена, по-пластунски откатывайтесь от полыньи как можно дальше. Лишь оказавшись на безопасном расстоянии, осторожно и медленно вставайте на ноги», — рассказали в МЧС.

Есть полезные советы и для тех, кто решит прийти на помощь тонущим в проруби или полынье. Приближаться к провалившемуся человеку необходимо ползком, опираясь на доску, лыжи и другие подручные предметы. Тонущему нужно подать веревку, лыжную палку или поясной ремень.

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