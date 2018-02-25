Ямал: живодёр в погонах и селфи в больнице

Салехард, , 13:55 — REGNUM На Ямале социальные сети бурлят обсуждениями видео с истязанием собаки. Не меньший гнев вызвали селфи доктора в ходе медицинских манипуляций с пациентом.

Живодёр в погонах

В Салехарде обсуждается видео с избиением собаки железным прутом. Ролик выложила в паблик «Подслушано в Салехарде» 22 февраля супруга одного из истязателей, который, по ее словам, является капитаном полиции. В записях она добавляет об угрозах физической расправы со стороны мужа.

«Вспомни, как ты головы давил ногами щенкам, сдавливал котят руками. Вспомни, как ты смеялся после того, как я увидела все это. Как меня тошнило…» — живописует садизм супруга автор поста.

По социальным сетям пошла волна гнева. На данный момент УМВД России по ЯНАО проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, говорится в официальном сообщении пресс-службы ведомства.

Тем временем отправлено в суд дело бывшего начальника Пангодинского поселкового отдела полиции Надымского района. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления СКР по ЯНАО.

Следствие установило, что 21 января 2013 года он в отделении полиции избил человека, с которым ранее у него возник конфликт в боулинг-клубе. Стычка была зафиксирована на мобильный телефон одним из посетителей клуба, и видеоролик выложен в интернет. Последовавшая проверка информации из социальных сетей привела высокий полицейский чин на скамью подсудимых.

Селфи в больнице

И уж сколько раз твердили медикам, что делать селфи в стенах медучреждения на фоне пациентов чревато, но одна из ямальских докториц вновь не удержалась. Снимки были сделаны в одной из больниц Нового Уренгоя и выложены 23 февраля в паблике NUR. Live.

«Главное — селфи, а люди лишь материал! Страшно доверять таким людям свою жизнь!» — гласит гневный комментарий к фотоснимкам.

В больнице Нового Уренгоя пояснили «Север-Пресс», что на снимке не операционная, как подумали разгневанные пользователи соцсетей, а мобильный рентген-аппарат.

«У нас в больнице есть комиссия по этике, этот случай мы разберем и дадим оценку», — заверила главврач Новоуренгойской городской больницы Ирина Груздева.

Напомним, в июле 2017 года сургутский проктолог из окружной клинической больницы выкладывал в Instagram фотографии из операционной. Врач селфился на фоне операционного стола во время хиругического вмешательства. Публикации сопровождались мыслями доктора о нелегких профессиональных буднях. На данный момент аккаунт проктолога из Сургута удален, но осадочек, как говорится, остался.

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