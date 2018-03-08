Как материнство красит женщину, несмотря ни на что

Краснодар, , 10:00 — REGNUM Фотограф Николай Хижняк посетил дом ребенка на территории исправительной колонии и познакомился молодыми матерями, отбывающими свой срок:

По законам Российской Федерации, если женщина, осужденная за тяжкое преступление, имеет малолетнего ребенка, то она может находиться в исправительном учреждении вместе с ним в организованном на территории колонии доме ребенка. По достижению четырех лет ребенка у матери изымают и либо отправляют к ближайшим родственникам, либо подбирают семью опекунов. После освобождения женщина вправе забрать ребенка обратно.

По данным ФСИН за 2017 год, в колониях вместе с матерями находилось в среднем более 500 детей.

Цель проекта — показать, как меняется наше восприятие, когда мы смотрим на женщину через призму материнства. На первом снимке мы видим уголовницу, на следующем мать. К сожалению, в российском обществе до сих пор нет универсальных мер по социализации осужденных. Многие проблемы связаны в первую очередь со стереотипами нашего общества. Если человек переступил черту закона, и даже если в дальнейшем раскаялся, то люди чаще всего все равно продолжает видеть в нем преступника. И женщины не исключение.

Еще одна сторона проекта — показать самим осужденным (в данном случае женщинам), что есть к чему стремиться — это семья. В дальнейшем ФСИН планирует взять этот проект на вооружение, как один из методов «декриминализации помыслов».

Смотрите галерею к статье