Четверг, 8 Марта 2018 года
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Как материнство красит женщину, несмотря ни на что

Общество

Матери с малолетними детьми в заключении. ИА REGNUM публикует фотопроект об осужденных матерях в российских колониях

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Как материнство красит женщину, несмотря ни на что
© Николай Хижняк
Ст. 228 УК РФ: Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства Срок заключения: 5 лет и 6 месяцев

Краснодар, 8 марта 2018, 10:00 — REGNUM  Фотограф Николай Хижняк посетил дом ребенка на территории исправительной колонии и познакомился молодыми матерями, отбывающими свой срок:

По законам Российской Федерации, если женщина, осужденная за тяжкое преступление, имеет малолетнего ребенка, то она может находиться в исправительном учреждении вместе с ним в организованном на территории колонии доме ребенка. По достижению четырех лет ребенка у матери изымают и либо отправляют к ближайшим родственникам, либо подбирают семью опекунов. После освобождения женщина вправе забрать ребенка обратно.

По данным ФСИН за 2017 год, в колониях вместе с матерями находилось в среднем более 500 детей.

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Ст. 228 УК РФ: Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства Срок заключения: 3 года
© Николай Хижняк
Ст. 228 УК РФ: Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства Срок заключения: 3 года
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Ст. 158 УК РФ: Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору. Срок заключения: 1 год и 10 месяцев
© Николай Хижняк
Ст. 158 УК РФ: Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору. Срок заключения: 1 год и 10 месяцев
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Ст. 228.1 УК РФ: Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества Срок заключения: 10 лет
© Николай Хижняк
Ст. 228.1 УК РФ: Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества Срок заключения: 10 лет
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Ст. 111 УК РФ: Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего Срок заключения: 7 лет и 3 месяца
© Николай Хижняк
Ст. 111 УК РФ: Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего Срок заключения: 7 лет и 3 месяца

Цель проекта — показать, как меняется наше восприятие, когда мы смотрим на женщину через призму материнства. На первом снимке мы видим уголовницу, на следующем мать. К сожалению, в российском обществе до сих пор нет универсальных мер по социализации осужденных. Многие проблемы связаны в первую очередь со стереотипами нашего общества. Если человек переступил черту закона, и даже если в дальнейшем раскаялся, то люди чаще всего все равно продолжает видеть в нем преступника. И женщины не исключение.

Еще одна сторона проекта — показать самим осужденным (в данном случае женщинам), что есть к чему стремиться — это семья. В дальнейшем ФСИН планирует взять этот проект на вооружение, как один из методов «декриминализации помыслов».

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regnum author Николай Хижняк
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