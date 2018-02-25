Югра: борьба с терроризмом и предчувствие гражданского конфликта

Елена Миронова, , 06:36 — REGNUM

Неделя вызовов выдалась в Югре. В Сургуте возмущаются предприниматели, в Югорске — работники муниципального предприятия, в Урае расправляются с редактором местной газеты. Но основным событием минувшей недели стало признание главного полицейского региона, что причиной сургутской резни, которую таки признали актом терроризма, что правоохранительные органы проглядели подготовку злодеяния.

Борьба с терроризмом и оборотнями в погонах

В Югре эхом откликается сургутская резня — идут аресты выходцев из Северо-Кавказского региона, подозреваемых в участии в запрещенной в России организации террористического толка. Об этом заявил депутатам думы ХМАО во время ежегодного отчета 22 февраля 2018 года глава УМВД по ХМАО Василий Романица.

Напомним, 19 августа 2017 года безработный уроженец Дагестана Артур Гаджиев напал среди бела дня в центре Сургута сперва с топором, потом с ножом на прохожих. В результате резни пострадало восемь человек. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. На требования добровольной сдачи Артур Гаджиев адекватно не отреагировал. Полицейский выстрелил в воздух, а затем открыл огонь на поражение. Нападавший был ликвидирован. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство. В правительстве и силовых ведомствах ХМАО говорили о сургутской резне как выходке психически больного человека. Далее ответственность за резню взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Практически под занавес 2017 года силовики признали сургутские события августа 2017 года террористическим актом.

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На сегодняшний день арестованы десять возможных соратников Артура Гаджиева. В разработке еще 12 уголовных производств, доложил парламентариям генерал Василий Романица. Глава УМВД по ХМАО признал, что сургутская резня произошла из-за промахов «силовиков» всех ведомств.

«Анализируя ход развития событий, следует признать, что промахи допущены практически всеми субъектами профилактики. До сих пор продолжается оперативная отработка связей преступника, совершившего нападение в августе прошлого года на жителей Сургута. Тогда было задержано шесть человек и возбуждено шесть уголовных дел. В январе во взаимодействии с ФСБ задержано еще четыре человека. Это выходцы из Северо-Кавказского региона», — пояснил главный полицейский Югры.

О делах сегодняшних, о громком аресте 11 сотрудников ГИБДД Сургута Василий Романица сказал кратко — «с учетом нормативных действующих актов комментировать не можем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возбуждены уголовные дела по фактам получения взяток от предпринимателей сотрудниками ГИБДД Сургута, Сургутского района и Когалыма за беспрепятственный проезд грузового транспорта. По информации СКР, преступные эпизоды относятся к 2016 и 2017 годам. Четыре сотрудника ГИБДД арестованы, пятый находится под подпиской о невыезде, а также под арестом находится пять граждан, не связанных с Госавтоинспекцией.

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Причем, по словам генерала Василия Романицы, уровень преступности в Югре — один из самых низких в Уральском регионе и ниже среднероссийского. На улицах городов автономного округа функционируют 1080 видеокамер, с помощью которых раскрыто 155 преступлений и пресечено 4878 административных правонарушений.

За 2017 год пресечена деятельность девяти организованных преступных групп, которые занимались хищением нефти и газолина. Среди болевых точек — рост подростковой преступности в сфере незаконного оборота наркотическими веществами.

«Большинство нарушителей — это учащиеся общеобразовательных школ, каждый второй подросток совершил преступление впервые, что свидетельствует об отсутствии ранней профилактики в учебных заведениях», — доложил глава УМВД по ХМАО.

«Бриллианты» Югры идут с молотка

Весть о том, что правительство ХМАО продает элитную недвижимость в Санкт-Петербурге принес «Российский аукционный дом» 21 февраля. Оценка активов пока не производилась, но их балансовая стоимость превышает два миллиарда. С молотка идут помещения в бизнес-центре «Галерный Двор», часть офисного здания на Невском проспекте, жилые многоквартирные дома на Крестовском острове, коммерческая недвижимость и элитные квартиры на улицах Миллионной и Адмиралтейской. Часть выставленной на продажу недвижимости является объектами культурного наследия, акцентирует РАД. Ранее всё это богатство «хранилось» в Фонде поколений Югры, который внезапно был ликвидирован в 2017 году.

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3 Tatti777 Бриллианты

Также «Российский аукционный дом» информирует, что в пятый раз никто из инвесторов не заинтересовался 100% акций «Югорского рыбоводного завода» и «Северавтодора». А ведь эти «бриллианты» правительство ХМАО продает практически по-дешёвке. Начальная цена рыбзавода составляет 1,1 млрд рублей при уставном капитале 1,6 миллиардов.

«Северавтодор» предлагается за 2,1 млрд рублей при уставных 3,2 миллиарда. Предприятие занимается содержанием, строительством и ремонтом всей автодорожной сети Югры, включая автозимники и ведомственные трассы нефтегазодобывающих компаний.

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Как ранее признал директор департамента имущественных отношений ХМАО Анатолий Уткин, проглотить «Северавтодор» сможет только крупный игрок рынка.

«Во всяком случае, снижать цену мы не намерены — во-первых, бюджету всегда нужны деньги, во-вторых, цена хоть и не маленькая, но она оправданная», — ранее заявлял чиновник.

Махинация или оговор?

Ранее ИА REGNUM сообщало о выпуске из СИЗО под домашний арест владельца интернет-портала «Общественное телевидение Югры» Эдуарда Шмонина, который обвиняется по ряду статей уголовного кодекса. И вот новое уголовное преследование руководителя СМИ в Югре. На сей раз под каток правоохранительных органов попал главный редактор вполне проправительственной газеты «Знамя», учредителем которой является горадминистрация Урая. Сотрудники СУ СКР по ХМАО-Югре подозревают главного редактора Веронику И. в мошенничестве. В некоторых СМИ сообщают, что главреда урайской газеты прихватили якобы за критику в адрес местных властей. Что практически невозможно в газете, где публикуются белопушистые материалы с красноречивыми заголовками: «Лыжня по-президентски», «Наш колледж — всем пример», «Эпидемия набирает обороты».

Следствие вменяет Веронике И. незаконное присвоение заработной платы одной из сотрудниц редакции. На данный момент главный редактор урайской газеты «Знамя» отстранена от должности, в которой она находилась с 2015 года по приглашению.

«Мне позвонили следователи и сообщили, что против меня возбуждено уголовное дело. Одна из моих сотрудниц, устроенная на дополнительные полставки, дала показания, что эти деньги лично передавала мне в руки. Но это полная чушь. Я готова пройти полиграф и доказать, что никаких денег я у нее не брала. Я склоняюсь к версии, что поводом для возбуждения уголовного дела стали анонимные кляузы силовикам от бывших сотрудников, которым пришлось уволиться после моего прибытия на эту должность», — сообщила подозреваемая Ura.ru.

За Веронику И. не вступилась горадминистрация, которая пригласила ее на пост главреда «Знамёнки» три года назад с условиями поднятия тиражей и повышения качества. В соцсетях анонимно ей желают терпения и выдержки. Некоторые комментарии в интернете подтверждают догадки экс-главреда газеты «Знамя».

"Эта женщина полколлектива вынудила уволиться из-за своей прихоти. Убрала уважаемого человека, сократив ставку ответственного секретаря. И теперь в печатном издании отсутствует очень важное звено», — пишет некий Василий.

«Уволились те, кто ни строчки в газету не написал, а сидел на руководящих должностях. При этом нашу газету никто не читал. Только благодаря Веронике Олеговне в ней и стали появляться серьезные статьи», — парируют защитники главного редактора.

И всё в таком же духе — только белое и только чёрное, а истина обычно где-то посередине. Впрочем, дело носит исключительно финансовый характер, а цифры, в отличие от людей, беспристрастны.

«Да, мы шантажируем власть!»

Кому помешали ларьки в Сургуте, выясняли на минувшей неделе уполномоченный по делам предпринимателей ХМАО Николай Евлахов, председатель Совета Сургутской торгово-промышленной палаты Владимир Болотов, глава города Вадим Шувалов и масса сургутских владельцев ларьков, которые теряют свой бизнес.

У мэрии Сургута своя правда. В 2015 году земельное законодательство вывело нестационарные торговые объекты из категории «аренда земли», и по истечению договоров с горадминистрацией они обязаны покинуть территорию вместе со своим ларьком. Мэрия придумала схему размещения торговых киосков, дабы совсем не прикончить малый бизнес. Были определены законодательные требования для остановочных киосков и отдельно стоящих вне красных линий дорог. Одними из условий разрешения на деятельность нестационарного объекта торговли выдвинуты отсутствие долгов по налогам и проблем с законом в виде продажи несовершеннолетним сигарет и алкоголя.

«Сейчас разработан такой порядок: если человек приводит в надлежащий вид свой объект, то ему без торгов дают землю на долгосрочной основе. Этого мы так долго добивались — нормальных пятилетних контрактов, в рамках которых предприниматели могут рассчитать свою рентабельность и спокойно, не нарушая законодательство, — цитирует председателя совета Сургутской торгово-промышленной палаты Владимира Болотова «Сургутская трибуна».

Но предпринимателей не устраивает данный подход мэрии к их бизнесу. Они стали угрожать чиновникам серьезным разбором полётов.

«Да, мы шантажируем власть. Используем в своих интересах предвыборную кампанию. Я еще осенью об этом предупреждал. Сейчас я дал чиновникам две недели, а потом отправлю письма Титову, Володину, Медведеву и Путину. Тогда посмотрим, как они запоют», — заявил Ura.ru председатель ассоциации предпринимателей Леонид Тарабанов.

В Югорске на грани «военных действий» находятся водители и машинисты коммунального МУП «Югорскэнергогаз», которые вручили дирекции уведомление о приостановке деятельности с 26 февраля, если начальство не исполнит ряд условий. Шесть десятков рабочих муниципального предприятия, подписавшихся над уведомлением, которое распространили заведомо по СМИ, требуют вернуть нормативный график отпусков согласно Трудовому кодексу, оплату всех отменённых разрядов у водителей погрузчика, оплату классности водителям и разрядность машинистов, доплату за вредное производство и надбавку за стаж. И просят ежегодно индексировать заработную плату согласно официальной инфляции РФ.

Заместитель директора МУП «Югорскэнергогаз» уверила журналистов, что данное заявление не соответствует действительности.

«Как всегда, люди бывают не довольны зарплатой или еще чем-то, но никаких забастовок у нас нет», — ответила она «ЮграPRO».

Однозначный ответ начальства сотрудник МУП «Югорскэнергогаз» Олег Турчененко в комментарии ИА 2 ГОРОДА назвал упованием на людской страх. В Югорске нет работы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года обанкротилось градообразующее предприятие ООО «Югорскремстройгаз». И 1400 человек оказались за бортом, сделав 37-тысячный Югорск городом с самой высокой безработицей в ХМАО.

«Все началось с нового года. Коллектив МУП «Югорскэнергогаз», получив расчетки, обнаружил в них очень много недоплат. Убрали разряды и классности. Также убрали нормативный график отпусков (сделали его на усмотрение руководства). Толком нам ничего не объясняют. И документов никаких не предоставляют, на каком основании были приняты те или иные решения. Все на словах. Не нравится — увольняйся», — прояснил Олег Турчененко.

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Также у рабочих есть претензии к технике, которая, по их словам, вся «убитая», с 30-летним стажем эксплуатации. Но об этом и речи нет, когда режут по кровным, причитающимся по Трудовому кодексу. Безусловно, из 60-ти подписантов до приостановки деятельности дойдет лишь малая часть, так как перспектива оказаться на улице в городе безработных мало кого воодушевляет.

«Сколько еще можно терпеть?! Мы переживаем за свое предприятие, потому что с каждым годом оно все больше приходит в упадок, в него ничего не вкладывается. Тут перспектив и будущего мы уже не видим! Причем в городе все это замалчивается. Хватит молчать и бояться! Надо отстаивать свои права и интересы! Нас этому не учат, но знайте, что вместе мы сила!» — настраивает своих товарищей идти до победного Турчененко.

В мэрии Югорска пока не комментируют происходящее в их вотчине, на муниципальном предприятии. Но там не могут не предчувствовать гражданский конфликт. Как и в правительстве региона.