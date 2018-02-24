Тюмень: техника НАТО на русских открытках и «закошмаренный» бизнес

Елена Миронова, , 18:25 — REGNUM

Столкновение с вооружением и представителями стран НАТО, с педофилами, десоветизаторами и многое другое пришлось пережить жителям Тюменской области за минувшую неделю (19−24 февраля). Кому-то конец февраля принес поражения, кому-то победы, а кому-то боль.

Кто подложил бизнесу свинью?

Африканская чума свиней (АЧС) нанесла серьезный урон трем регионам Уральского федерального округа — Тюменскую и Курганскую областям, а также ЯНАО. На минувшей неделе, спустя четыре месяца, озвучены первые итоги расследования уголовного дела по статье «Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий». По версии следствия, основная причина вспышки вируса в тюменском селе Шорохово 10 ноября 2017 года — нарушение ветеринарных правил в уходе за скотом. Поэтому владелец фермы «Комплекс», где было уничтожено из-за АЧС 16 тыс. 200 свиней, отказано в компенсации финансового урона от эпидемии. Хотя ранее хозяйству было обещано от Тюменского правительства 130 рублей за килограмм живого веса свинки.

Напомним, после отмены карантина по африканской чуме свиней (АЧС) 11 декабря 2017 года свинокомплекс оказался в долговой яме, а его сотрудники — на бирже труда. В селе действуют ограничительные меры по разводу свиней, а людям надо выжить сегодня.

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«В ходе следствия установлено, что нарушения ветеринарных правил в свинокомплексе «Комплекс» были допущены главным ветеринарным врачом фермы, который не сделал необходимую диагностику. Также убой и реализация животных не были прекращены вовремя. Свиноводческая продукция и живые свиньи, инфицированные вирусом африканской чумы, находились в одном помещении», — пояснила 72.ru старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Лепехина.

Впрочем, плачут не только фермеры. На минувшей неделе завершилось противостояние ларечников и мэрии, тянущееся с 2017 года. Администрация Тюмени потратит миллион бюджетных рублей на демонтаж 51-го ларька размером от 10 до 60 кв. м в черте города. На сайте госзакупок 21 февраля опубликован соответствующий тендер. По информации горадминистрации, из 535 нестационарных торговых объектов планируется оставить в 2018 году 107. Уничтожению подлежат киоски с едой, напитками, канцтоварами и газетами. В ситуацию по мольбам предпринимателей вмешивалась прокуратура, которая нашла некоторые законодательные несоответствия в документации. Но, как видим, юридические препоны для сноса оперативно ликвидированы.

Техника НАТО на фоне декомунизации

Десоветизация, декомунизация, дебольшевизация — разные названия носит явление, шагающее по стране под флагом обожествления последнего российского императора: зуд переименования городских улиц. Докатилась десоветизация и до Тюмени. Руководитель регионального отделения общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» и одновременно депутат городской думы Игорь Ракша предложил переименовать для начала две тюменские улицы: имени деятеля Гражданской войны Павла Хохрякова в Успенскую, а Коммунистическую в Большую Монастырскую. Причем тюменские активисты движения «Двуглавый Орёл» предлагают в будущем переименовать 43 улицы в Тюмени, на которые легла «печать большевизма».

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Однако в городской комиссии по топонимике и в местном парламенте инициативу Игоря Ракши не поддержали. Не согласились с предложением депутата и тюменцы.

На городской думе 22 февраля прозвучало другое, компромиссное предложение: создать таблички, на которых бы указывалось, как улица называлась до переименования. Также детально расписали результаты опроса мнений жителей города.

«Ответы от жителей города власти принимали по телефону и в письменном виде. Предложение о переименовании Хохрякова в Успенскую было рассмотрено управой Центрального административного округа и собранием ТОС, которые решили эту инициативу не поддерживать», — сообщили корреспонденту в пресс-службе местного парламента.

Но депутат Ракша не удовлетворен пояснениями и крайне недоволен отказом. И намерен поставить вопрос о легитимности работы и утверждения решений комиссии по топонимике, которую, по его мнению, необходимо менять. Кроме того, он заявил, что готов взять на себя расходы, связанные с переименованием большевистских названий улиц. Соответствующее письмо он направил главе администрации Тюмени Александру Моору. Помимо финансирования затрат, депутат предлагает оплатить юридическое сопровождение неудобств, которые могут возникнуть у горожан и фирм.

«Названия улиц — это идеология и пропаганда определённых ценностей. Хватит комиссии по топонимике творить беспредел, водя за нос жителей нашего города и лоббируя интересы определенной политической силы, идущей вразрез с позицией нашего президента. Пора эту сверхзакрытую и сверхсекретную комиссию по топонимике поставить под контроль депутатов, а значит дать право нашим гражданам самим решать: хотят ли они быть ближе к Богу или поклоняться именам бесов на улицах наших городов», — высказался Игорь Ракша на своей странице в Facebook.

А пока тюменцы пытаются вразумить местного руководителя «Двуглавого орла», так сказать спустить с небес миссии возрождения досоветской России к бытовым реалиям современной жизни, без вальсов Шуберта и хруста французской булки.

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«Документы на собственность надо переоформлять? Надо! Ибо не продать, не подарить, не субсидию на коммунальные услуги оформить невозможно! Да чего там, даже электросчетчик без документов на право собственности уже не поменяешь. Документы на авто надо менять? Страховку на авто надо переоформлять? Регистрацию всех жителей надо переоформлять? Про юридические лица я уже не говорю. Одни только изменения в устав (если в уставе указан точный адрес) влетают в копеечку», — поясняет инициативному десоветизатору в соцсетях пользователь Юрий Алексеевич.

Впрочем, в последнее время приходится часто сталкиваться с кучками радикально настроенными людьми, которым приходится объяснять, что в России покамест не царский режим, а демократия. И комиссия по топонимике лишь учитывает мнение большинства горожан. В тюменском случае проводился мониторинг общественного мнения, и учитывались точки зрения большинства местных парламентариев.

И трудно уличить тюменцев в незнании истории или в отсутствии любви к малой родине и Отчизне. Когда одна из рекламных компаний на минувшей неделе изготовила поздравительные плакаты ко Дню Защитника Отечества с изображением натовской техники, — германского танка «Леопард 2» и многоцелевого вертолета армии США «Хьюи» — в городе разгорелся скандал. Рекламщики позже признались, что заказ исполнил малознакомый с военной техникой дизайнер. Впрочем, на фоне гневных тирад в сети прозвучали и юмористические высказывания тюменцев о об изображении трофеев.

Ранее в сюжете:«С Днём Защитника Отечества!»: на плакатах в Тюмени техника стран НАТО .

Тем временем представители стран НАТО уже в Тюмени, дабы проследить за демократической процедурой выборов президента России. Как сообщает областная избирательная комиссия, в составе делегации зарубежных наблюдателей Кейльбах Кристиан Михаил Брент из Германии и Бруксбэнк Мэри Эльзабет из Великобритании. Это представители Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Разгул уральских педофилов

События в Челябинской области, где воспитанники одного из детских домов заявляют о совершённых в отношении них насильственных действиях сексуального характера, всколыхнули страну своей мерзостной чудовищностью.

Ранее в сюжете:Скандал под Челябинском: сироты заявляют о насилии в детском доме

На этом фоне меркнет изнасилование одной восьмилетней девочки в тюменском Ишиме. Но для города это вопиющий инцидент. Преступление было совершено 8 января в заброшенном доме по улице Чехова в Ишиме. Насильник, чьи приметы довольно скудны, до сих пор не пойман. В социальных сетях появилась информация, что у мужчин города берут слюну на ДНК-тест, обстригают ногти. В управлении СКР по Тюменской области пояснили, что проводятся следственные действия в рамках уголовного дела.

Но педофилы продолжают промышлять на территории Тюменской области. Сейчас полиция Тюмени ищет неизвестного, который изнасиловал двух девочек-подростков. Преступление произошло 21 февраля ночью в одной из квартир в районе Лесобазы.