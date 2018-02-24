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100-летие РККА в Екатеринбурге: военная техника и салют

Общество

Фоторепортаж из парка имени Маяковского

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100-летие РККА в Екатеринбурге: военная техника и салют
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Крупным планом

Екатеринбург, 24 февраля 2018, 08:18 — REGNUM  В Екатеринбурге 23 февраля торжественно отметили 100-летие Рабоче-крестьянской Красной армии. В церемонии приняли участие и официальные лица.

Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, ветераны, депутаты, а также члены областного правительства и администрации Екатеринбурга возложили цветы к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Отметим, что в 1948—1953 годах он возглавлял Уральский военный округ.

Одной из основных площадок праздника стал центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Там была выставка военной техники, которая пользовалась вполне заслуженным вниманием детей и взрослых. Кроме того, детям и взрослым дали подержать оружие и показали, как правильно его разбирать и собирать.

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Вход в ЦПКиО им. Маяковского
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вход в ЦПКиО им. Маяковского

Своего рода хитом стала раздача солдатской каши. А вечером в парке прошёл праздничный салют.

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regnum author Алексей Колчин
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100-летие Рабоче-крестьянской Красной армии

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