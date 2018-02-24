Пушков о драке в эфире: Шоу без предела — это беспредел

Москва, , 02:15 — REGNUM Упорные теледебаты с украинскими радикалами бесперспективны. Проводящиеся ради шоу, они перерастают в беспредел — так прокомментировал массовую драку в эфире НТВ председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Для чего на телевидение упорно и неустанно приглашают «укро-радикалов», задается вопросом сенатор. Выяснить истину при них невозможно, как невозможно и сблизить позиции.

«Ради шоу? Но у каждого шоу должны быть пределы. Иначе неизбежно выходит беспредел. Что и вышло», — написал Пушков в своем Twitter.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовая драка в прямом эфире передачи «Место встречи» произошла после перепалки немецкого депутата Андреаса Маурера с украинским «политологом» Дмитрием Суворовым. В ответ на рассказ Маурера о гибели сотен детей в Донбассе украинец потребовал доказательств, в дальнейшем же обозвал немецкого гостя мерзавцем.

Ведущий Андрей Норкин попытался успокоить Суворова, схватив его за плечо, завязалась драка. К потасовке подключились больше десятка человек, передача была прервана, участники драки вышли из студии.

Соведущая Норкина Ольга Белова одобрила действия коллеги, заявив, что на откровенное хамство и цинизм Суворова невозможно найти иного ответа. Сам ведущий не комментировал инцидент.

Суворов же остался при своем мнении. Позже он написал в соцсети, что слова немецкого депутата о геноциде Донбасса со стороны украинских военных вызвали у него взрыв эмоций. Инцидент он охарактеризовал как очередной «наговор на Украину».

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