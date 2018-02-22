Что такое хамство и почему именно Алексей Серебряков — хам из хамов

Михаил Демурин, , 21:56 — REGNUM

Честно говоря, у меня ещё вчера не было мысли специально в СМИ реагировать на слова актёра Серебрякова по поводу того, что национальной идеей России являются сила, наглость и хамство. После отъезда Алексея Серебрякова в Канаду за более буржуазной жизнью (а что такое более сытая, комфортная и спокойная жизнь, как не жизнь буржуазная?), я отношусь к нему с презрением; фильмы с его участием принципиально не смотрю — как новые, так и старые. Актёр, однако, настаивает на своей позиции, а реакция Кремля на его оскорбительные слова оказалась настолько никчёмной, что написать несколько строк просто необходимо.

Итак, сила. Сила — это хорошо: и сила физическая, и сила духовная. Того и другого русскому народу (актер говорит об окрестностях Москвы, где преимущественно живут русские, поэтому как русский человек буду говорить о них) сегодня не хватает.

Наглость — это плохо, хотя напористости, способности жёстко и с должным ответным вызовом отреагировать на внешние вторжения, на оскорбления, на экономический грабёж у русских людей сегодня тоже, на мой взгляд, недостаточно. Так что тут, как говорится, дашь на дашь.

Хамство — отдельная статья. Серебряков должен знать происхождение этого слова (Быт. 9:22 — 9.25), и поэтому должен понимать следующее. Предавать своих положительных героев, благодаря которым его и полюбил в своё время российский зритель, это поступок хама. Сниматься в фильмах, которые порочат наших общих отцов и дедов (а в последнее время он делает главным образом это) — это поступок хама. Участвовать в клевете на сегодняшнюю действительность твоего народа (пусть сам он от него и отделился) — это тоже поступок хама.

А оскорблять жителей современной русской провинции, которые в чрезвычайных обстоятельствах бедности и заброшенности продолжают удерживать пространство центральной России (как и их сограждане в других регионах нашей страны — пространство всей нашей страны в целом) — это хамство втройне. У самого нет сил Родину хранить и восстанавливать, так хоть, как говорила моя бабушка: «Молчи: за умного сойдёшь!». Впрочем, молчание актёру Серебрякову уже не поможет. Его хамство у него сегодня на лице написано; с таким выражением хорошего человека не сыграешь, ведь у всякой мимики есть свои пределы.

Давайте теперь возьмём шире и зададимся вопросом, откуда такое хамство во многих современных российских так называемых «деятелях культуры»? Вы не поверите, но из Серебряного века. Именно тогда в головах российского интеллектуального слоя стало происходить странное повреждение: свойственное лучшим русским умам XIX века чувство вины перед простым народом стало сменяться на претензии к народу, на настойчивые утверждения о некой «вине» народа перед «лучшими умами отечества». Он, мол, этот народ, и необразованный, и грубый, и своего счастья от того, что его эксплуатируют такие образованные и утончённые русские «интеллигенты», не понимает (ну, если не сами эксплуатируют, то эксплуататоров с удовольствием обслуживают). Он, мол, такой глупый, что на революцию отважился, новый строй создать захотел, а сам-то недалеко от собачьих инстинктов ушёл (Михаил Булгаков, «Собачье сердце» — позорнейшее, с моей точки зрения, для человека русской культуры произведение).

В 1990-е эти «лучшие умы», якобы «через силу» служившие советскому строю, стали в своём большинстве с удовольствием обслуживать российских нуворишей. А сегодня эта линия мысли (для эмиграции она была свойственна весь прошлый век) трансформировалась в абсолютную наглость фашиствующих кругов российского либерального бомонда, считающих, что демократия как преобладание мнения большинства себя изжила, и учитываться должно только мнение так называемых «лучших, культурных, образованных». Им всё можно, а с других, попроще, — спрос другой.

«Кремль не относится к его позиции», — сказал по поводу слов Алексея Серебрякова о русских людях, о русской национальной идее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Заявление», как я уже сказал, никчёмное, но ещё и трусливое. Выходит, оскорбляющих русский народ иностранцев наши руководители готовы осаживать, а российских эмигрантов — нет?

Кстати говоря, слова Серебрякова — это тоже слова труса. Он же прекрасно знает, что силы, наглости и хамства в Москве гораздо больше, чем в провинции. И чем выше мы пойдём по московской так называемой «элите», тем мы этих качеств встретим больше и чаще. Но эта «элита» платит деньги, «заказывает музыку» — как же её оскорбить? С простого жителя провинции условные «серебряковы» взять ничего не могут, а сам он им не нужен, вот и можно о них сказать то, что западным спонсорам понравится. А канадцам — особенно.

Слова Серебрякова по поводу того, что «ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой национальной идеи» в современной России, на мой взгляд, в комментарии не нуждаются. Все нормальные люди знают, что это не так — и в 50—70 километрах от Москвы, и в 50—70 километрах от Калуги и Тулы, где в настоящее время большую часть своей жизни проводит автор этого комментария. Всё это: и знание, и сообразительность, и предприимчивость, и достоинство присутствуют и здесь и везде на просторах нашей большой страны. Присутствует и другое, но если бы преобладало оно, мы бы сами не выжили. А Кремль, как мы видим по словам Пескова, от защиты хорошего и доброго уходит, а осадить наглость и хамство не готов.

Закругляюсь. Что нам с такими серебряковыми (их немного, но и относительно немало) делать? Надо жёстко продемонстрировать наше неприятие их позиции, причём продемонстрировать так, чтобы им стало чувствительно. И в этом контексте идея бойкота фильмов с участием актёра Серебрякова мне видится наиболее продуктивной.

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