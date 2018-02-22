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Уральский Арбат: фоторепортаж из самого сердца Екатеринбурга

Общество

Прошлое и современность столицы Среднего Урала

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Уральский Арбат: фоторепортаж из самого сердца Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вайнера, 24

Екатеринбург, 22 февраля 2018, 22:41 — REGNUM  В Екатеринбурге есть свой Арбат, уральский. Речь об улице Вайнера. Эта улица ведёт свой отсчёт с середины XIX века. Своё нынешнее название обрела в 1919 году, в честь большевика Леонида Вайнера.

В 1990-х здесь были торговые ларьки. В 2000-х улицу реконструировали, сделали практически полностью пешеходной, разбили клумбы, поставили статуэтки, лавочки, оборудовали фонтан. Она стала хорошим местом для прогулок, но своего торгового назначения так и не потеряла.

Также здесь речь пойдёт об улице 8 Марта, которая идёт параллельно улице Вайнера. Предлагаем вашему вниманию фотографии из самого сердца Екатеринбурга. Здесь и особняки, которым уже больше 100 лет, и сравнительно новые постройки.

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8 Марта, 39. Часовня , построенная в начале XX века.
Алексей Колчин © ИА REGNUM
8 Марта, 39. Часовня , построенная в начале XX века.

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regnum author Алексей Колчин
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Фоторепортажи ИА REGNUM

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