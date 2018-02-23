Национальная идея «по-серебряковски» и «апофеоз сексизма» в рекламе

Москва, , 11:07 — REGNUM В «Никола-Ленивце» сожгли арт-объект, похожий на католический собор

Текущая неделя началась с отголосков празднования последнего дня Масленицы. Пользователей сети потрясло сжигание 30-метрового арт-объекта, похожего на католический храм, построенного из веток, в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Автор проекта Николай Полисский отрицал какое-либо сходство с религиозными объектами, утверждая, что это лишь костёр, выстроенный в стиле готического здания. По словам художника, таким образом он хотел воплотить в действительность выражение «Пламенеющая готика».

Однако многие пользователи сети не согласны с тем, что арт-объект действительно не несет в себе какого-либо скрытого смысла.

«Сжигать собор? На масленицу? Тут явно не язычество, не христианство, а сатанизм какой-то», — пишет пользователь AG.

Впрочем, некоторые пользователи согласились с автором проекта и считают, что арт-объект не является имитацией храма и всего лишь копирует готическое сооружение, поэтому его сжигание не нужно воспринимать как что-то кощунственное. Сам скульптор извинился за содеянное и выразил готовность «предать проект забвению» в случае, если представители Католической или Православной церквей обнаружат что-то кощунственное.

Теракт в Кизляре в последний день Масленицы

Не менее активно в сети обсуждали еще одно событие, произошедшее в последний день Масленицы, — теракт в городе Кизляр, когда 22-летний местный житель расстрелял прихожан православного храма Георгия Победоносца. Жертвами происшествия стали пять человек, еще двое получили тяжелые травмы.

По мнению некоторых пользователей сети, произошедшее — реакция на политику, проводимую новым врио главы Дагестана Владимиром Васильевым, после прихода которого в регионе начались массовые аресты высокопоставленных чиновников. Другие считают, что за терактом стоит религиозная подоплека. По их мнению, преступник хотел посеять в регионе межрелигиозную вражду.

«Кому-то очень нужно жёсткое противостояние мусульман с русскими уже в России, и Дагестан более других подходит для провокаций», — написал пользователь Сурёсный.

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В Петербурге школьников избивают из-за «неправильной» одежды

В Петербурге появилась группа подростков, которые на камеру избивают школьников из-за «неправильной» одежды и выкладывают ролики в группу во «ВКонтакте». Жертвами «борцов за моду» становятся подростки, которые, по мнению нападающих, ходят в неправильной одежде, например, подворачивают джинсы, носят определенный бренд или подделку под известную марку. Как правило, пострадавшими оказываются ученики школы №391 муниципального округа Горелово.

На эту проблему обратили внимание в группе «Транспортный коллапс. Красное Село». Администраторы сообщества сообщили, что родители пострадавших детей и учащихся школы обратились в прокуратуру, МВД, министерство образования, а также к уполномоченному по правам ребенке в Санкт-Петербурге.

Запись мгновенно приобрела широкий общественный резонанс. Пользователи оставляли гневные комментарии и отмечали, что нападающим место в тюрьме для малолетних преступников. Запись увидели и сами подростки, после чего переименовали свою группу и сделали её закрытой. Как сообщали пользователи, которые успели вступить в группу, нападающие активно оставляют комментарии:

«Пацан, который избил, — красавчик!»

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Певицу Анастасию Приходько обманом сняли в агитационном ролике Порошенко

Украинская певица Анастасия Приходько заявила в своём Twitter, что её обманом сняли в агитационном ролике для предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко. По словам певицы, министр культуры Украины Евгений Нищук предложил ей поучаствовать в социальном проекте, направленном на поддержку и развитие Украины. Однако позже выяснилось, что кадры с Приходько стали частью агитационного ролика Порошенко.

«Я требую немедленно снять ролик с эфира или вырезать мою часть из него, потому что я не имею никакого отношения к предвыборной кампании Петра Порошенко», — заявила певица.

Менеджер Приходько подтвердил в своём Facebook, что ни о каких политических фигурах ни в момент переговоров, ни в документах речи не шло. Агитационный ролик уже перемонтировали и вырезали из него фрагмент с участием певицы. Старую версию видео удалили из YouTube.

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Ферги слишком «сексуально» исполнила гимн США

В скандальную историю попала и американская певица Ферги. Перед матчем всех звёзд баскетбольной лиги НБА певица исполнила национальный гимн США, однако ни болельщики, ни пользователи сети не оценили таланта Ферги. Жители Америки отметили «слишком медленное и сексуальное» растягивание слов.

«Мне нужно послушать версию в исполнении Уитни Хьюстон, чтобы очистить свои уши от того, что я сейчас услышал», — пишет Остин Ф.

Среди тех, кто раскритиковал выступление Ферги, оказалась и американская актриса Лесли Джонс. Она отметила, что не каждому можно доверять исполнение гимна.

«С таким же успехом вы могли попросить спеть меня», — пишет актриса.

После того как на певицу обрушилась волна критики, Ферги заявила, что с почтением и гордостью относится к национальному гимну, а во время своего исполнения попробовала что-то «новенькое».

"В художественном плане я люблю рисковать, но, очевидно, это исполнение получилось не совсем таким, как я планировала», — заключила певица.

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Серебряков назвал наглость и хамство национальной идеей России

Актер Алексей Серебряков в интервью журналисту и YouTube-блогеру Юрием Дудем заявил, что сила, наглость и хамство — национальная идея России.

«Ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой национальной идеи. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство», — сказал он.

Пользователей сети возмутили такие слова, а особенно то, что их произнес человек, который уехал из России в Канаду, но продолжает зарабатывать в РФ, так как в Канаде «никому не нужен». Еще один момент, который смутил соцсети, — ответ актёра на вопрос, когда он в последний раз сталкивался с такими проявлениями национальной идеи. Серебряков ответил, что прямо в день интервью, когда давал взятку сотруднику ГИБДД.

«Серебряков назвал национальной идеей России хамство и признался в даче взятки. Совсем головою плох стал», — прокомментировал Фёдор С.

Тем не менее некоторые пользователи поддержали актёра и согласились с его высказыванием. По их мнению, Серебряков всё правильно сказал, а тем комментаторам, которые назвали актёра русофобом, «правда глаза колет».

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Рекламу магазина DNS обвинили в сексизме

Сеть магазинов цифровой техники DNS опубликовала в сети рекламный ролик, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Однако пользователи не оценили его и обвинили в сексизме.

По сюжету, мужчину привез свою возлюбленную в багажнике автомобиля в лес и заставил её закапывать в землю носки, которые девушка подарила ему на 23 февраля. Внезапно девушка очнулась и осознала, что всё это она представляла, пока покупала носки. Тогда она выбросила их в урну и отправилась в магазин DNS, чтобы купить «мужской подарок без риска для жизни».

Пользователей возмутило такое содержание ролика, и они назвали его «апофеозом сексизма, насилия и женоненавистничества». Многие из них жаловались на распространённые по всему интернету видеозаписи, чтобы их заблокировали, и призывали то же самое делать других. Некоторые пользователи даже были намерены обратиться в ФАС.

После такой антиславы генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев назвал ролик «примером маркетингового идиотизма» и принёс извинения всем, чьи чувства мог затронуть ролик.

«Никакой ценности для компании подобные ролики не создают, поднятый хайп того не стоит», — заключил Алексеев.

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Блогера из Казани задержали в аэропорту Лондона «на почве расизма»

Широкий резонанс вызвала в сети запись в Facebook казанского блогера и писательницы Радмилы Хаковой, в которой она рассказала, что её задержали в аэропорту Лондона на почве расизма и классовой ненависти. В столице Великобритании у Хаковой была 20-часовая пересадка, во время которой она хотела отдохнуть в отеле или в аэропорту. Однако у блогера не было британской визы, зато была американская, которая, по мнению Хаковой, позволяет посещать Великобританию.

Сотрудница пограничной зоны вывела писательницу из транзитной зоны, после чего в её паспорт поставили штамп об отказе въезда в страну, а затем Хакова попала в центр для мигрантов. По мнению блогера, это произошло на почве расизма и классовой ненависти, так как у женщины мусульманская внешность, и во время перелета она была в дорожной одежде.

Мнения пользователей разделились касательно этой истории. Часть из них считает, что Хакова сама виновата в сложившейся ситуации, а версия с расизмом «высосана из пальца». В то же время другие пользователи поддержали писательницу и по возможности предложили ей свою помощь. Среди неравнодушных оказалась и официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что российское посольство в Лондоне займется этой историей, и выразила надежду, что на неё обратят внимание и иностранные ведомства.

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