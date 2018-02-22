Литовское СМИ рассказало, в каких областях нелегально работают украинцы

Вильнюс, , 15:09 — REGNUM Литовские СМИ продолжают публиковать материалы о гастарбайтерах с Украины. Газета Lietuvos žinios сегодня, 22 февраля, опубликовала материал, в котором, кроме прочего, рассказывается, в каких именно областях в Литве рабочие мигранты трудятся нелегально. Вместе с рабочей иммиграцией на литовском рынке труда появляется и нелегальная деятельность, схемы мошенничества, уклонения от уплаты налогов, нелегального трудоустройства.

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Член трехстороннего совета Клайпедского региона Раймондас Тамошаускас утверждал изданию Lietuvos žinios, что в некоторых сферах, особенно в транспортном и строительном секторах, появляется много предприятий, которые, заключив договоры с партнерами в третьей стране, приглашают людей в командировки. Они получают зарплату, которая мало чем отличается от зарплаты в отправляющем предприятии, и командировочные.

«Это означает, что литовские компании за счет иностранных работников экономят не менее 31% от налогов в Фонд социального страхования, которые предприятию нужно было бы платить за своего работника, — поясняет Тамошаускас. — Обычно принимающее предприятие за присланных работников платит отправителю как за услугу. Это дешевле, чем нанимать местного работника. Те люди, получая практически необлагаемую налогом зарплату, сталкиваются с проблемами, так как у них нет социального страхования и обязательного страхования здоровья».

По словам Тамошаускаса, литовские предприятия, занимающиеся перевозками, применяют демпинг зарплат, и это увеличивает часть европейских перевозок на рынке.

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Заместитель заведующего отделом права государственной инспекции труда (ГИТ) Гедиминас Норейка признал, что по мере роста числа рабочих мигрантов увеличиваются и проблемы ГИТ. По его словам, в 2017 года в Литве были установлены 130 нелегальных иностранных работников, в 2016 году — 60. Норейка не исключал, что после упрощения порядка трудоустройства работников из третьих стран на рынке труда Литвы увеличилось число командированных работников из этих стран. ГИТ в 2017 году получила 2724 сообщения о работниках из третьих стан, командированных в литовские предприятия. В связи с командированными в Литву работниками ГИТ в 2017 году проверила 57 предприятий. Были установлены 2 предприятия, в которых иностранцы работали без соблюдения установленного для них порядка трудоустройства. Все установленные нелегальные работники трудились в Вильнюсе, в строительном секторе.

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Он пояснил, что суточные деньги и другие выплаты, которые получает работник, присланный работодателем, принадлежащим юрисдикции другой станы, за исключением расходов на питание и ночлег, связанных с командировкой, считаются частью зарплаты, но это не применяется, если командировка длится менее 30 дней. С другой стороны, по словам Норейки, в последние два года в строительном секторе Литвы больше всего командированных работников с Украины работают в польских предприятиях.

«Исследования показали, что работники из Украины чаще всего даже ни разу не были в Польше и не заключали с предприятием этой страны никаких рабочих договоров. Он при помощи посредников напрямую приезжают в Литву. Не зная своих прав, языка, прибывшие работники живут и работают в очень плохих условиях и не получают за работу положенную зарплату», — рассказывает он.

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В других случаях было установлено, что часть граждан Украины работают в Литве у физических лиц. Эти украинцы прибыли по своей инициативе, воспользовавшись безвизовым режимом, но у них нет права работать здесь или заниматься другой деятельностью.

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