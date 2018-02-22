Мошенничества с ОСАГО: лидерами стали Карачаево-Черкесия и Северная Осетия

Черкесск, , 12:51 — REGNUM Число мошенничеств с выплатами по ОСАГО в 2017 году в России резко увеличилось. Почти в два раза выросло количество субъектов РФ, где страховые выплаты превысили 100 тыс. рублей. Лидерами антирейтинга, который составил Российский союз автостраховщиков (РСА) с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО, оказались Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Волгоградская область.

Так, в Северной Осетии средняя выплата по ОСАГО в 2017 году составила почти 147 тыс. рублей, в Карачаево-Черкесии — 161 тыс. рублей. Превысили 100 тыс. рублей страховые выплаты в Ингушетии — 123 тыс. рублей и в Чечне — 110 тыс. рублей. В Ставропольском крае этот показатель составил 99 тыс. рублей, в Кабардино-Балкарии — 96. Меньше всего досталось по страховкам автовладельцам Дагестана — 85 тыс. рублей.

Самая распространенная схема действия мошенников-криминальных автоюристов, как отметил президент РСА Игорь Юргенс, предполагает выкуп ими прав требования к страховым компаниям у пострадавших в ДТП. После этого они обращаются в суд, значительно увеличивая сумму реального ущерба. При этом в их руках оседает денежных средств в разы больше, чем должна заплатить страховая компания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России не менее 80% от объёма судебных взысканий по страховым случая с ОСАГО не доходит до потерпевшего и «оседает» на банковских счетах юридических посредников. По информации РСА, по итогам 2017 года недобросовестными автоюристами без ведома потерпевших было получено около 30 млрд рублей.

«Недобор» страховыми организациями из-за реализации мошенниками поддельных полисов ОСАГО и эксплуатации транспортных средств без полисов может достигать 20 млрд рублей в год.

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