USA Today: 94% женщин Голливуда сталкивались с насилием

Вашингтон, , 12:51 — REGNUM В результате проведённого исследования выяснилось, что 94% опрошенных женщин, связанных с киноиндустрией Голливуда, испытывали на себе ту или иную форму сексуального насилия. Об этом сообщает 21 февраля USA Today.

Отмечается, что основное внимание при проведении опроса, в котором приняли участие 843 женщины, было уделено Голливуду. Каждая пятая продюсер, актриса, режиссер, сценарист и редактор призналась, что была изнасилована как минимум однократно, почти все опрошенные (94%) рассказали, что испытывали на себе преследование или нападение.

«Эти проценты ужасают, но отнюдь не удивительны. Они подтверждаются теми сведениями, что рассказывают члены нашей организации», — отметила директор организации «Женщины Нью-Йорка в кино и телевидении» Терри Лоулер.

Отмечается, что «разоблачения» голливудских сексуальных преступлений начались в 2017 году, когда «смелые женщины» впервые начали открыто об этом говорить. По словам редактора USA Today Элисон Максвелл, теперь, когда масштабы проблемы стали понятны, «остаётся надеяться, что сложившуюся систему удастся изменить».

Также сообщается, что проведённый опрос — лишь часть затеянной USA Today инициативы по изучению секс-преступлений. В будущем коллектив собирается поработать над темой домогательств на рабочем месте и возможностям создания более безопасной в этом отношении среды в индустрии развлечений.

Как сообщало ИА REGNUM, скандалы, связанные с домогательствами, продолжаются в Голливуде с октября 2017 года. Тогда известный продюсер Харви Вайнштейн стал первой мишенью борцов с подобными преступлениями — с обвинениями против него выступило множество актрис, в числе которых Эшли Джадд и Роуз Макгоуэн.

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В дальнейшем американскую киноиндустрию накрыла целая волна скандалов — в насилии и навязчивом внимании известные артистки обвиняли актеров, режиссеров, и продюсеров.

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