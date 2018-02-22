Миллионы граждан смогут воспользоваться дачной амнистией

Москва, , 12:22 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о продлении дачной амнистии, инициатива нашла единогласную поддержку представителей всех фракций, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля. Дачная амнистия в отношении объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) продлевается на два года — до 1 марта 2020 г.

Впервые в 2006 году был введен упрощенный порядок оформления прав граждан на недвижимость: дачные и садовые земельные участки, — граждане получили возможность оформить в упрощенном порядке права на земельные участки, дачные домики, гаражи, бани и другие строения — как возведенные недавно, так и построенные много лет назад, но не легализованные из-за изменившегося законодательства.

Также законом продлевается до 1 марта 2020 года и возможность установления предельных максимальных цен кадастровых работ субъектами РФ, в зависимости от видов объектов недвижимости, что позволит предотвратить необоснованное завышение цен на кадастровые работы, пояснил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Кроме того, ЕГРН будет пополнен уточненными сведениями в отношении местоположения границ уже существующих земельных участков, что послужит целям обеспечения достоверности реестра.

«Принятые поправки коснутся сотен тысяч граждан, у которых будет возможность воспользоваться «дачной амнистией» еще в течение двух лет», — заявил Крашенинников.

По данным Росреестра, с 2006 до 2018 года в упрощенном порядке было зарегистрировано почти 12,8 млн прав, из них более 3,5 млн — на объекты ИЖС и более 7 млн — на земельные участки.

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