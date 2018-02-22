Есть деньги для FIFA, но нет на футбол?: В Калуге отказались от ФК «Калуга»

Калуга, , 12:18 — REGNUM Футбольный клуб «Калуга» не имеет никакой поддержки со стороны городских властей, хотя градоначальник и значится в числе его учредителей. Об этом изданию «Калужский перекрёсток» заявил генеральный директор футбольного клуба «Калуга» Олег Митрофанов.

«Городской голова прямым текстом говорит, что футбол у нас не в приоритете, а посему финансирование в бюджет города не заложено! — подчеркнул Митрофанов. — А если у руководителя города такое отношение к нашему клубу, то и у других оно соответствующее. Когда мы приходим на предприятия с просьбой помочь нам, реакция, как правило, следующая: «Если это области и городу не нужно, то зачем нам тратить на вас свои деньги?» Мы реально брошены — вакуум!»

По его словам, из-за отсутствия средств клубу приходится отказаться от тренировочных сборов, что в итоге сказывается на подготовке спортсменов. Так, сейчас футболистам отказано в выезде на тренировочные сборы в Сочи.

«Здесь тренироваться негде, на нашем поле в Анненках сплошной лёд. В сложившейся ситуации мы не можем продолжать осуществлять свою деятельность… Иногда кажется, что в министерствах люди только для того и сидят, чтобы не выдавать субсидий. Мы стучимся в стену непонимания клерков, чиновников, которые палец о палец не ударили, чтобы помочь нам», — сказал Митрофанов.

Отметим, что ранее одним из спонсоров клуба был калужский автозавод концерна Volkswagen, но сейчас ситуация изменилась.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что считает необходимым запретить футбольное фанатское движение.

«Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, — недостойное явление. Будь моя воля, я бы его запретил. Это же в основном асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать», — сказал Артамонов.

Кроме того, калужский губернатор добавил, что рекомендовал футболистам «Калуги» не занимать первое место, чтобы не переходить в первую лигу, где «уже совсем другие болельщики». Кстати, футбольный клуб «Калуга» выступает в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата России, где занимал места во второй десятке.

Напомним, Калуга вошла в утвержденный Международной федерацией футбольных ассоциаций FIFA перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран — участниц ЧМ-2018. В областном центре к предстоящему чемпионату мира по футболу построены сразу две тренировочные базы.

«В районах Грабцевского и Тульского шоссе с нуля построены тренировочные футбольные поля: установлены мачты освещения, обустроен контрольно-пропускной пункт, смонтированы водопровод и канализация, сети тепло‑ и газоснабжения, локальные очистные сооружения, засеян газон и оборудована система полива полей», — заявлял градоначальник Константин Горобцов.

Между тем непонятно, зачем в городе с населением 341 тыс. человек было решено войти в программу FIFA и обязательно построить ещё две футбольные базы, помимо уже имеющихся объектов. Кстати, в Калуге будут тренироваться сенегальские футболисты. Команде из Африки калужане предоставят новую тренировочную базу «Спутник» на Тульском шоссе. Примечательно, что одновременно оказалась не востребованной вторая футбольная база «Орбита» на Грабцевском шоссе. Еще в 2016 году проект возведения новых футбольных баз оценивался в 394 млн рублей, а во сколько он реально обошёлся бюджету, на данный момент неизвестно.

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