Нам такое счастье зачем? Нижегородский депутат о фабрике «Маяк»

Нижний Новгород, , 11:59 — REGNUM На сессии Законодательного собрания Нижегородской области живую дискуссию вызвал вопрос повестки, касающийся внесения изменений в бюджет региона на 2018 год и плановый период 2019—2020 годы. Больше всего депутатов интересовала судьба переданного в конце 2017 года на баланс региона здания бывшей швейной фабрики «Маяк» в Нижнем Новгороде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в конце декабря 2017 года на баланс областной администрации из федеральной собственности было передано здание бывшей швейной фабрики «Маяк», которое является объектом культурного наследия. Работать по профилю предприятие в этом здании прекратило в 2015 году. Швейная мастерская здесь была открыта в 1915 году. Здание, которое называют архитектурной жемчужиной Нижнего Новгорода, было выполнено в стиле неоготика по проекту архитектора Ф. О. Шехтеля. Заказчиком выступил купец С. М. Рукавишников.

В начале декабря 2017 года это здание, тогда еще находящееся на федеральном балансе, попросил под музыкальную школу с интернатом ректор Нижегородской консерватории Эдуард Фертельмейстер. Идею поддержал глава Минкультуры РФ Владимир Мединский, но окончательного решения по целевому использованию здания пока не принято.

Передача этого здания на областной баланс, что тем самым увеличило нагрузку на бюджет, вызвала недовольство некоторых нижегородских депутатов.

«Из средств массовой информации следует, что в областную собственность перешла фабрика «Маяк» и 22 млн рублей выделяется на её ремонт. Вообще Москва — столица, которая богаче нашего региона, такие объекты передаёт за 1 рубль аренды. Дальше судьба этого «Маяка», что мы с ним собираемся делать? Депутаты прошлого созыва помнят, что мы активно от памятников избавлялись — продавали, передавали в частные руки. А сейчас нам такое счастье, оно зачем?» — вопрошал депутат Владимир Буланов.

На сессии отмечено, что на сегодня акт передачи здания уже подписан. Идёт разработка концепции на управление новым объектом. Суммы, которые потребуются на реализацию концепции, пока неизвестны. Дальше будут изыскивать варианты реализации здания, в том числе планируется рассмотреть и государственно-частное партнёрство.

«Начиная с сегодняшнего дня минимум 5 млн рублей нужно в месяц на охрану, на содержание, на все эти нелепости. Мы избавляемся от всех непрофильных активов и зачем нам это надо?» — удивился депутат, уточнив, что следует, прежде чем тратить деньги, дождаться концепции и честного частно-государственного партнёрства.

Председатель парламента отметил, что средства на охрану и содержание — это правильно, так как объект без этого нельзя оставлять. Ряд депутатов поддержали мысль, что сохранять здание необходимо, но в остальном нужно дождаться концепции.

Депутат Буланов при обсуждении поправок в бюджет одним зданием фабрики не ограничился, уделил внимание и объектам, работы по которым за бюджетный счёт проходят в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018.

«Абсолютно невнятно прозвучало на комитете по бюджету, какое счастье нам будет после того, как через пять месяцев мундиаль закончится, и кто будет содержать стадион? Для понимания, кто в июле будет платить за содержание и поливку газона? Это тоже имеет отношение к нашему бюджету», — заявил депутат.

Министр финансов области Ольга Сулима, присутствовавшая на сессии, парировала на это, что к сегодняшним поправкам вопрос отношения не имеет и отвечать на него она не будет, и тут же вернулась к вопросу содержания здания «Маяк».

"В этом здании должно быть тепло, всё должно быть, иначе оно разрушится и передавать уже, даже тем же инвесторам, будет нечего», — заявила она.

На это депутат Буланов напомнил, что в кои-то веки в регионе был принят бездефицитный бюджет, а сейчас этот расклад меняется.

«Меня умиляет ответ высочайших чиновников, что это не имеет отношения к сегодняшнему заседанию. Но мы с вами в кои-то веки приняли бездифицитный бюджет, а сегодня его хлобучим этими непонятными нагрузками. Я просто хочу понятного ответа, что у нас будет со стадионом после чемпионата. На протяжении трех месяцев я пишу запросы и пытаюсь понять, сколько нам будет стоить в год содержание этого счастья, которое нам там спустили, — заявил депутат. — Что касается здания, опять душит смех. Товарищи, со времён приватизации, когда избавлялись от своей непрофильной собственности, прежде всего ремонтировали здание, а потом уже передавали в муниципальную или областную собственность. Теперь же, кто сидел в этом здании, выжал из него все соки, и теперь нам эту требуху выдают, мол, товарищи, восстановите. Эта позиция временщиков. Не определились со стадионом, у нас висит ярмарка с непонятной судьбой, вот вам еще несколько тысяч квадратных метров, распоряжайтесь и владейте».

К вопросу использования областных зданий, в том числе и памятников, планируется вернуться 1 марта на заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Федерации Приволжского федерального округа.

Хотелось бы отметить, что самой популярной фразой на сессии 22 февраля 2018 года была — «поступило предложение проголосовать без доклада». Таким образом, минуя доклады, которых, к сожалению, не удалось найти и на официальном сайте нижегородского парламента, депутаты за час приняли все 23 вопроса повестки.