Госдума приняла закон о продлении дачной амнистии

Москва, , 11:01 — REGNUM Закон о продлении дачной амнистии Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля. Дачная амнистия продлевается на два года — до 1 марта 2020 года.

В течение двух лет будет действовать упрощенный порядок регистрации дач и объектов индивидуального строительства. Также регионы смогут зафиксировать цены на кадастровую оценку участков — правом воспользовался 21 субъект РФ.

За прошедшие 11 лет в упрощенном порядке было зарегистрировано более 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства и более 7 млн земельных участков.

Вместе с тем многие положения законодательства, касающиеся дачников, стали постоянно действующими, и обычная процедура регистрации прав собственности упростилась. Например, для регистрации дачных домиков разрешительной документации больше не требуется вообще.

Накануне в ходе обсуждения полпред правительства РФ в Госдуме Александр Синенко сказал, что правительство планировало решить проблему упрощения регистрации жилых домов при помощи другого «законопроекта, который прошел первое чтение 21 декабря». Однако этот закон до сих пор не принят, и депутаты предпочли продлить амнистию — «заплатку».

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