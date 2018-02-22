Жириновский нашел истоки злости Серебрякова в монгольском нашествии

Москва, , 10:07 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский нашел истоки злости актера Алексея Серебрякова в монгольском нашествии, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Актер Алексей Серебряков отказался брать назад слова о том, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве».

«Мне артист Серебряков всегда не нравился, в нем какая-то желчь, злость. Живет за границей, зарабатывает деньги в России, а живет с семьей в Канаде и поливает нашу страну», — сказал Жириновский.

Депутат Госдумы обратил внимание на черту интеллигенции.

«Это присуще русской интеллигенции — гадить там, где живешь. Я думаю, это от монгольского нашествия идет: влезли в душу русского человека, три столетия издевались, это перешло на все века и до сих пор отдается, уже нет монгольского ига, но надо собственную родину поливать грязью — плохая она, но деньги беру», — возмущен Жириновский.

20 февраля актер Серебряков дал интервью журналисту Юрию Дудю. На вопрос, есть ли у актера ощущение, что «90-е возвращаются», тот сказал, что «сила, наглость и хамство» являются составляющими национальной идеи России. «Я думаю, что если отъехать на 30, 50, 70 км от Москвы, много элементов 1990-х годов вы увидите», — сказал Серебряков.

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