Служивших в армии приравняли к уголовникам: Урал, 21 февраля

Екатеринбург, , 07:34 — REGNUM На Урале 21 февраля не обошлось без скандалов. «Яндекс» досрочно стёр недостроенную телебашню Екатеринбурга со своих карт, а в Кургане на весь белый свет оскандалился магазин, в котором служивших в армии фактически приравняли к уголовникам.

«Служивый сиделец»

В Тюмени на плакатах, поздравляющих с Днём защитника Отечества, размещены фотографии техники стран НАТО. На это обратили внимание местные жители. По их словам, такие плакаты уже развешаны в подъездах жилых домов. Натовская техника на поздравлении с российским праздником вызвала широкий резонанс. Некоторые граждане не смогли себя сдержать и прямо на плакатах написали всё, что думают об их авторах.

Выяснилось, что эти материалы изготовила одна из рекламных фирм города. Представители фирмы признались, что у них нет специалистов по военной технике, а фотографии были взяты из открытых источников. И пообещали разобраться в том, как такие плакаты вообще появились из печати.

Ранее по теме: «С Днём Защитника Отечества!»: на плакатах в Тюмени техника стран НАТО

Ещё большее негодование испытывают жители Кургана. Один из местных магазинов объявил о том, что 23 февраля будет давать скидки на шашлыки — 23%. Всё бы ничего, да название у этой акции крайне неоднозначное — «Служивый сиделец». В официальной интернет-группе магазина за скидкой приглашают всех, кто «служил или сидел (или просто чуффствуешь себя Мужчиной)» (орфография и пунктуация сохранены — ИА REGNUM ).

Соцсети и интернет-форумы взорвались негодованием. Некоторые граждане, из семьи военных, восприняли это как личное оскорбление.

«Вы вообще в курсе, в чем принципиальная разница между этими двумя категориями людей?» — написала одна из местных жительниц.

Общее мнение большинства людей — организаторы акции явно перегнули палку. «В здоровой голове не должны возникать такие маркетинговые ходы», — говорит один из интернет-пользователей.

Представители магазина, в свою очередь, отмечают, что эта скидка для всех мужчин, а не только для тех, кто служил или сидел. Однако реклама этого, казалось бы, хорошего дела крайне неоднозначна, а с приравниванием уголовников к солдатам креативщики явно переборщили. Наконец, как быть с женщинами-военнослужащими? На них, в понимании некоторых креативщиков, День защитника Отечества не распространяется?

Ранее по теме: «Служивый сиделец»: в Кургане военнослужащих приравняли к заключённым

Как телебашня исчезла с карты

Другой скандал 21 февраля разгорелся в Екатеринбурге. Жители города обратили внимание на то, что недостроенная телебашня пропала с «Яндекс.карт», хотя раньше там была. В ответ на возмущение представители «Яндекса» заявили, что у них была официальная информация о том, что 23 февраля башню снесут. Чтобы к этому дню карты успели обновиться, и было принято решение убрать её с карт заранее.

Теперь, когда сроки перенесли, её снова вернули на карты. А у местных жителей возникли вопросы к тем, кто стоит за предполагаемым сносом башни, к представителям УГМК. Ранее представители этой компании не подтверждали, что взорвут её именно 23 февраля. Откуда тогда появилась так называемая «официальная информация»?

Подробности: Как «Яндекс» «спалил» УГМК: телебашню досрочно стёрли с карты Екатеринбурга

Судьба самой большой ямы Евразии

В Челябинской области определились со сроками рекультивации городской свалки Челябинска и Коркинского угольного разреза. Работы начнутся уже в 2018 году, заявил губернатор Борис Дубровский.

Отметим, оба эти объекта существенно загрязняют окружающую среду. Особый вклад вносят происходящие на них пожары. Возможно, в ближайшее время ситуация кардинально поменяется. На месте самой большой ямы Евразии, как именуют Коркинский разрез, может появиться озеро.

Ранее по теме: Назван срок рекультивации самой большой ямы Евразии

Процесс по Депутатской

В Свердловском областном суде стартовал громкий процесс по делу о бойне на улице Депутатской. На скамье подсудимых 19 человек.

ЧП случилось 3 сентября 2016 года. По версии следствия, 25 человек прибыли в тот день к дому, в котором находились четверо мужчин. Они собирались разобраться с одним из них за якобы нанесённое накануне оскорбление.

Силы были неравны. Поняв, что налётчики так просто не уйдут, находившиеся в доме граждане открыли стрельбу. Несколько человек получили ранения. Двое затем скончались в больницах.

Также читайте: 19 подсудимых: в Екатеринбурге стартовал громкий процесс

Протесты в Прикамье

В Пермском крае активно митингуют местные жители. Они требуют остановить развал медицины. 18 февраля массовый митинг прошёл в Перми. А на 24-е аналогичная акция намечается в Уинском районе.

Примечательно, что организатором акции в Уинском районе является бывший главный врач одной из больниц. Некоторые наблюдатели уже предположили, что он тем самым якобы лоббирует свои интересы. Но так ли это и нужно ли медицине Пермского края эффективное лечение?

Подробности читайте в материале «Протест зрел годами»: возможно ли спасти медицину Прикамья?