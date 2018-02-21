МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Алтайском крае

Барнаул, , 13:56 — REGNUM В предстоящие сутки в Алтайском крае возможно ухудшение погодных условий, сообщает 21 февраля пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По прогнозам синоптиков, на территории ряда районов края возможен снег, метель, гололед, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, местами с порывами до 15−20 метров в секунду.

Спасатели напоминают, что при усилении ветра стоит убрать с балконов незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении. Также следует убрать автомобили от деревьев, а на улице держаться подальше от зданий и старых деревьев.

«В связи с неблагоприятным прогнозом настоятельно рекомендуем отказаться от выездов на дальние расстояния», — предупреждают в МЧС.

Если вы все-таки отправляетесь в поездку, сообщите об этом своим родным и близким и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения. Необходимо проверить свой автомобиль на наличие неисправностей, также рекомендуется не отправляться в поездку в одиночку.

В условиях гололеда необходимо быть предельно внимательным на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Осторожность в условиях плохой видимости и гололёда важна и для пешеходов.