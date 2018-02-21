Мособлдума просит Дмитрия Медведева отменить штрафы для скорой помощи

Красногорск, , 11:34 — REGNUM Мособлдума подготовила обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть возможность освобождения от административной ответственности спецмашины за нарушение ПДД при выполнении неотложных служебных заданий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента. Речь идёт штрафах, вынесенных на основе автоматической фото‑ и видеофиксации.

Как пояснил председатель комитета Мособлдумы по транспортной инфраструктуре, связи и информатизации Олег Григорьев, камеры не позволяют инспектору, оформляющему протокол на основании распечатанных кадров, обнаружить горящие проблесковые маячки и сирену спецмашин.

«При фотофиксации свет специального светового сигнала может быть не зафиксирован, так как длительность пауз между его вспышками (продолжительность мерцания) превышает выдержку фотофиксации в несколько раз или проблесковый маячок совсем не попадает в зону охвата фотокамеры», — отметил Григорьев.

Председатель профильного комитета добавил, что сейчас, согласно п. 3.1 правил ПДД, водители транспортных средств с включённым проблесковым маячком синего цвета могут отступать от требований ряда разделов, если выполняют неотложное служебное задание. Однако штрафы выписываются, так как нарушение зафиксировано автоматической системой, и сотрудники правоохранительных ведомств обязаны их оформлять.

Главный врач Северо-Восточного филиала областной скорой помощи Сергей Косых, в свою очередь, отметил, что процедура аннулирования штрафов может растянуться на месяцы, так как зачастую квитанции приходят уже просроченными. По словам Олега Григорьева, при этом происходит бесполезная трата человеческих и финансовых ресурсов как со стороны ГАИ, так и со стороны владельцев спецмашин.

Добавим, ранее с инициативой о запрете штрафов в Мособлдуму обратились представители ГБУЗ «Сергиево-Посадская ССМП». В связи с этим было проведено рабочее совещание с представителями Минтранса области, ЦОДД, ГАИ, а также самих сотрудников скорой помощи, где инициатива была поддержана. Также было предложено распространить данное новшество на другие службы, имеющие право отступать от правил ПДД при выполнении оперативного задания.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России вступил в силу новый регламент, запрещающий автоинспекторам составлять протоколы на пьяных судей. Теперь сотрудники ГИБДД не имеют права привлекать нарушителей к ответственности, а также направлять их на медицинское освидетельствование. Новый регламент вызвал широкий резонанс в обществе.

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