Госдума продлевает и завершает дачную амнистию

Москва, , 11:10 — REGNUM Законопроект о продлении дачной амнистии Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля. Дачной амнистией уже воспользовались несколько миллионов граждан.

Дачная амнистия должна была закончиться 1 марта 2018 года, однако законопроектом предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2020 года. Кроме того, на этот срок продлевается возможность установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ (тарифы, расценки, ставки и так далее) в зависимости от видов объектов недвижимости — речь идет о фиксированных ценах, а не рыночных. Своим правом воспользовался 21 регион.

«Дело в том, что у нас еще до миллиона граждан не воспользовались дачной амнистией, и такая потребность существует. Если мы ее не продлим, то этим гражданам придется собирать бумаги, связанные с разрешением на строительство, на ввод в эксплуатацию. Это в основном жилые дома, в которых люди проживают по 10, 20, 30, 40 лет и даже иногда больше», — пояснил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Отказ от амнистии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил работу профильного комитета Госдумы, однако указал на то, «чтобы эти вопросы не решались в пожарном порядке». Он также поручил комитету по контролю и регламенту с правительством РФ проанализировать все законы, имеющие сроки реализации и переходные периоды, с тем, чтобы права граждан не были нарушены.

Законопроект о продлении дачной амнистии актуален на переходный период до принятия закона, окончательно регулирующего ситуацию вокруг объектов индивидуального строительства, отметил со своей стороны полпред правительства РФ в Госдуме Александр Синенко. Так, по данным правительства, более 3,5 млн граждан уже воспользовались нормами, в 2016 году зарегистрированы 219 тыс. домов, 2017-м — 115 тыс. домов.

«Тем не менее с 2006 года уже дважды продлевался срок амнистии, и законодательство нуждается в ином регулировании отношений», — полагает Синенко.

Он напомнил, что Госдума в первом чтении приняла законопроект, который призван решить проблему системным образом — граждане получат возможность не получать разрешение на строительство дач, исключается необходимость введения в эксплуатацию — потребуется только уведомление, также законопроект избавит граждан от лишних обращений в Росреестр.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума продлит «дачную амнистию» на два года

Читайте развитие сюжета: Законопроект о дачной амнистии до 2020 года прошел II чтение Госдумы