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Жириновский заявил о проверке 70 конвоев гумпомощи КПРФ в Донбасс

Общество

Стоимость груза — около миллиарда рублей, подсчитали в партии

Жириновский заявил о проверке 70 конвоев гумпомощи КПРФ в Донбасс
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Вольфович Жириновский

Москва, 21 февраля 2018, 10:00 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сомневается в том, что КПРФ направила 70 конвоев с гуманитарным грузом в Донбасс, и намерен инициировать проверку, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля.

«В КПРФ говорят о том, что они отправили 70 конвой с гуманитарной помощью в Донбасс. Я сомневаюсь, что это их гуманитарная помощь. Это очень дорого, и целую фуру, и 70 штук, — должны сотни миллионов рублей, а может быть, и миллиард. Пускай КПРФ покажет платежный документ, что они оплатили столько-то тысяч тонн продуктов, различной гуманитарной помощи. А повесить флажок в фуре сзади на какой-то ящик и говорить, что это их гуманитарная помощь, я думаю, что это не годится», — заявил Жириновский.

Парламентарий проинформировал о проверке.

«Здесь мы тоже проверим, пускай запросят МЧС, что это за конвой, проверить, пересекали ли границу с Донбассом, стоимость груза и кто подтвердит оплату», — резюмировал он.

Жириновский также сообщил, что не нашел подтверждения заявлениям «Справедливой России» о том, что представители партии помогли гражданам вернуть переплаченное за услуги ЖКХ.

«Так было со «Справедливой Россией». Они, оказывается, по всей стране помогли провести перерасчет на миллиарды рублей, и гражданам вернули деньги якобы за излишне уплаченные услуги ЖКХ. Мы проверили — ничего нет по всей стране, никто не подтверждает», — констатировал депутат Госдумы.

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Война в Донбассе

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