В Алтайском крае мужчина от обиды обвинил знакомую в краже

Славгород, Алтайский край, , 08:52 — REGNUM В Алтайском крае обида и желание отомстить толкнули мужчину на преступление. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления на транспорте регионального МВД 21 февраля, фигурантом уголовного дела, следствие по которому в настоящее время завершено, стал житель Славгорода.

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Он сообщил в дежурную часть транспортной полиции о хищении у него из сумки в здании железнодорожного вокзала 5 тыс. рублей. Мужчина обвинил в краже свою знакомую. Однако в ходе следствия подозрение в совершении преступления пало на «жертву».

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Как выяснили полицейские, мужчина сам одолжил деньги новой знакомой, с которой познакомился через интернет, а когда девушка прекратила с ним общаться, решил ей отомстить.

За заведомо ложный донос мужчине предстоит ответить перед правосудием. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный случай произошёл и с жителем алтайского районного центра Кулунда. Мужчина, потеряв по пьянке мобильник, подаренный супругой, не придумал ничего лучшего, как заявить о совершенном в отношении него преступлении.

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