Аресты в ГИБДД и заложники реформы: Урал, 20 февраля

Екатеринбург, , 08:07 — REGNUM На Урале 20 февраля получили продолжение скандалы вокруг сексуального насилия над воспитанниками челябинского детского дома и перевода санитарок в технички. Вдобавок к этому в Югре под арест попали несколько сотрудников ГИБДД, а на Ямале десятки человек в один миг лишились и жилья, и документов, и прочего имущества.

Судьба телебашни

Начнём с недостроенной телевизионной башни в центре Екатеринбурга. В местных СМИ был опубликован скан ответа защитнику объекта из администрации президента России. Автор письма заявил главе государства, что планы по подрыву башни создали в обществе напряжение накануне выборов. Также он обратил внимание на то, что снос башни может быть небезопасным.

В администрации президента России пообещали рассмотреть обращение уральца. Но пока всёидет к тому, что башню снесут. Правда, сделают это после выборов. Примерное время, напомним, уже определено — до конца марта.

Если планы по сносу башни очевидны, то вопрос о том, что будет вместо неё, тревожит некоторых уральцев. Ранее анонсировалось, что на месте башни построят ледовую арену. Но не все уверены в том, что это случится, а некоторые даже заявляют о том, что нет даже проекта арены. Чем же будут застраивать лакомый кусочек в центре Екатеринбурга? Время покажет…

Ранее читайте: Из администрации президента ответили защитнику телебашни в Екатеринбурге

Зачем театру дорогая иномарка?

В центре внимания уральцев 20 февраля оказался Театр юного зрителя. Повод — покупка дорогостоящей иномарки. На закупку театром автомобиля Kia Optima Prestige за 1,4 млн рублей обратил внимание депутат Госдумы Андрей Альшевских. Особое недоумение у него вызвали пояснения, которые указаны в протоколе — «в связи с возникшей потребностью в определённых услугах вследствие непреодолимой силы».

Что это за непреодолдимая сила такая, озадачился депутат вопросом. Призадумались и некоторые другие горожане. Театру пригрозили проверками.

К чести руководителя ТЮЗа Евгении Умниковой, она не растерялась и дала депутату Альшевских публичный и развёрнутый ответ:

«Подготовка к 90-летию театра началась с Вашего уничтожительного недоверия! Приезжайте в гости, проедемся на «Волге» 2008 года, расскажем о расходах на ее содержание и ремонт. Отчитаемся о доходах. А мы стараемся очень, работаем и поставили задачи обновления автопарка. О себе. На службу и обратно я хожу пешком, как раз мимо Заксобрания. Вижу, на каких машинах подъезжают депутаты, откуда начинается расчистка дорог и т. д. Не разжигайте недоверия, а просто дойдите до ТЮЗа! Мы Вас ждем», — написала директор ТЮЗа.

Эти её слова вызвали у некоторых горожан непонимание. Мол, что значит, приезжайте в гости. А как же официальные обращения в инстанции, борьба за правое дело? На самом деле, если есть желание реально разобраться в ситуации, то лучшую возможность, чем это приглашение, придумать просто трудно. Как известно, лучше один раз увидеть.

Кстати, в театре уже прокомментировали покупку иномарки. Заместитель директора по общим вопросам Александр Баум отметил, что необходимость назрела давно. К тому же деньги идут не из городского бюджета, а из тех средств, которые театр заработал сам. Наконец, этот вариант иномарки оказался весьма экономичным.

«В данном случае нас устраивает именно эта марка по требованиям цены и качества: по минимальной цене получаем максимальное качество», — пояснил Александр Баум.

Ранее по теме: «Попросту приспичило»: зачем театр Екатеринбурга покупает дорогую иномарку?

Заложники реформы

На Урале заявляют о сокращениях санитарок. Вслед за Пермским краем тревогу забили жители Оренбуржья.

Речь идёт об Асекеевском районе. В начале февраля здесь сократили койки в стационаре, а санитарок перевели в уборщицы. Люди опасаются дальнейшей оптимизации. Впрочем, в областном минздраве успокоили: сокращения коек сейчас не планируется, а в уборщицы санитарок переводят по трудовому законодательству.

В Федерации профсоюзов Оренбуржья отмечают, что младший медперсонал в технический перевели практически по всему региону. При этом местами технички выполняют функции санитарок. Активисты отмечают, что по действующему законодательству младший медицинский персонал должен иметь медобразование. Тех, у кого его нет, видимо, и перевели на должность уборщицы. Этой нормой воспользовались в разных регионах России. Удалось ли сэкономить на исполнении майских указов?

Подробнее: Заложники реформы: вывод санитаров из майских указов

Эхо насилия в детском доме

В Челябинской области своё продолжение получил скандал вокруг насилия над воспитанниками детского дома. Директор уволена с занимаемой должности.

Ещё четверо сотрудников отстранены от работы. Именно на них и указывали дети как на возможных соучастников преступлений против них.

Напомним, достоянием общественности скандал стал 19 февраля. 51-летний местный житель, который, по словам детей, совершал в отношении них них насильственные действия сексуального характера, сейчас находится в СИЗО. А сиротские учреждения ожидают проверок, в том числе с участием Генпрокуратуры и федерального омбудсмена по правам ребёнка.

Подробнее: Насилие в детском доме: директор уволен, педагоги отстранены

Аресты в ГИБДД

В Югре разгорелся коррупционный скандал. Задержаны 11 человек, в том числе пятеро сотрудников ГИБДД. Один из силовиков отправлен в СИЗО, ещё двое — под домашним арестом.

Как поясняют в СКР, пойманным сотрудникам ГИБДД вменяют получение взяток у предпринимателей, осуществлявших грузовые перевозки. Преступления были совершены в 2016—2017 годах. Взамен сотрудники ГИБДД обещали беспрепятственный проезд грузового транспорта.

В целом они набрали взяток на сумму больше миллиона рублей. Теперь пришла пора расплаты. Как пояснили в окружном управлении ГИБДД, пойманные сотрудники отстранены от службы. Назначена служебная проверка.

Ещё по теме: Коррупционный скандал в Югре: задержаны несколько сотрудников ГИБДД

Десятки ямальцев без жилья

На Ямале продолжают полыхать многоквартирные дома. очередной случай произошёл вечером 19 февраля в Ноябрьске. Сгорел 20-квартирный дом. 73 человека лишились крова, многие потеряли в огне всё своё имущество и документы.

Дом был признан аварийным ещё в 2016 году. Возможно, чиновники и собирались его расселять. Не успели…

Теперь погорельцам будут назначены выплаты из городского и окружного бюджетов. Также помощь им собирают неравнодушные жители города и округа. Также остро стоит вопрос о расселении погорельцев. Несколько семей поселили в маневренном жилье.

Отметим, подобный пожар не единственный. Днём 13 февраля в Тарко-Сале пожар уничтожил 41 квартиру. Без жилья остались 33 человека, в том числе 16 детей. А 24 декабря 2017 года трагедия случилась в селе Красоселькуп. Несколько человек попали в больницы. Погибли женщина и трое детей. Люди остались без жилья.

Отметим, погибшие есть и в Тарко-Сале (два человека), и в Ноябрьске (один человек). Можно ли было избежать этих трагедий, если бы чиновники вовремя расселили людей из опасных домов?

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале горят дома: десятки людей лишились жилья